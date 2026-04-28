El Govern promete un "instrumento" equiparable al consorcio de inversiones para esquivar el veto de Junts

La creación del consorcio de inversiones se ha dado de bruces con Junts en el Congreso. El voto en contra de los siete diputados del partido de Carles Puigdemont ha frustrado el acuerdo entre el Govern y ERC, con el aval del PSOE, para poner en marcha un instrumento concebido para garantizar un mayor grado de ejecución de las inversiones en infraestructuras que el Estado presupuesta para Catalunya. Sin embargo, eso no significa que la Generalitat gobernada por Salvador Illa se dé por vencida para hacer realidad uno de los puntos relevantes del acuerdo de investidura sellado con los republicanos. La consellera de Economia, Alícia Romero, se ha comprometido a buscar "otro instrumento" para substituir a este organismo, aunque no ha aclarado, por ahora, el qué ni el cómo. También la diputada de ERC, Irene Granollers, ha avisado de que buscarán alternativas: "Seguiremos insistiendo".

Aunque han aguardado hasta el último día para ver si lograban reconducir el voto de Junts al menos a la abstención, en el Govern ya hace días que barruntaban que el partido de Puigdemont podía enrocarse en el 'no', como finalmente ha sucedido, siendo conscientes de que se trata de uno de los acuerdos con ERC sellados en plena negociación de presupuestos. Aún así, fuentes del Executiu aseguraban en los últimos días que, como ha confirmado Romero, que se ha implicado personalmente en el tira y afloja de las últimas semanas con los posconvergentes, habría un plan 'b' en la recámara. Este miércoles, durante la sesión de control en el pleno del Parlament, el president Illa reafirmará el compromiso.

No nos quedaremos de brazos cruzados y buscaremos otra manera de mejorar la ejecución de inversiones Alícia Romero — Consellera de Economia

"No nos quedaremos de brazos cruzados y buscaremos otra manera de mejorar la ejecución de inversiones", ha asegurado Romero, que solo ha concretado que trabajarán con ERC para tenerlo "lo más pronto posible", además de considerar que lo sucedido "no afectará" a la relación con los republicanos y a la negociación de los presupuestos. La consellera ha manifestado su "decepción" con Junts, a quien ha reprochado que haya "dicho 'no' a Catalunya" y a mejorar el déficit de inversiones que tanto se ha denunciado en los últimos años incluso pasando por alto que los agentes sociales habían cerrado filas con el consorcio. "Cuando han gobernado, tampoco han hecho una propuesta para mejorarla, y ahora que había una, también votan que 'no'. Son 'Junts pel no'", ha criticado Romero.

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Antes de la votación, ha sido la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, quien ha hecho el último llamamiento a Junts para que se posicionara a favor de un instrumento para "mejorar la eficiencia y gestión" de los recursos desde la proximidad, además de apuntar que sería "difícil de entender" que un partido catalán que se ha quejado a menudo de la falta de ejecución presupuestaria rechace semejante organismo. La misma consellera ha reconocido que hay vías alternativas, como las encomiendas de gestión, para tutelar esas inversiones desde la Generalitat, pero aún así ha advertido de que es a través del consorcio como se podría gestionar la ejecución "de forma global". Sin embargo, a la vista está que toda insistencia ha sido en vano.