El Govern acusa a PP y Vox de propiciar un "apartheid" al apostar por la "prioridad nacional"

La "prioridad nacional" ha llegado este martes al Parlament. Lo ha hecho después de marcar la agenda mediática -y política- en toda España, pero especialmente en Extremadura y Aragón, donde PP y Vox han cerrado acuerdos de gobernabilidad en los que se ha introducido este concepto, impulsado por Santiago Abascal, que ha arrastrado a los populares, poco a poco, a asumir que se sienten "cómodos" con ello.

En Catalunya, Vox se ha limitado a interpelar a la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, para defender una postura que, en su planteamiento, resulta inconstitucional: que los españoles tengan prioridad en el acceso a los servicios públicos frente a los inmigrantes, pese a que estos tienen reconocido ese derecho como ciudadanos.

Martínez Bravo no ha dejado espacio para ese discurso, que ha llevado al PP a defender un modelo de "arraigo" que priorice el acceso a los servicios públicos. "Estoy harta de tanta tibieza con ustedes; lo que defienden tiene un nombre y se llama apartheid. Prioridad nacional es apartheid. Arraigo, tal como lo pretende usar el PP, es apartheid. Todo lleno de xenofobia y racismo", ha declarado la consellera tras ser interpelada por el portavoz de Vox, Joan Garriga.

"Lo que les molesta es que estemos en esta Cámara, lo que les molesta es que progresemos. Lo que les molesta no es que la población migrante esté aquí en Catalunya. Lo que les molesta es que progresen. Lo que les molesta es que dejen de ser la mano de obra barata que quieren para limpiar sus casas, trabajar en sus campos y dejarse la espalda por cuatro duros en sus fábricas", ha añadido.

La titular de Drets Socials ha acusado a Vox, pero también al PP -que este mismo martes se ha abstenido ante una iniciativa de la extrema derecha en el Congreso que proponía aplicar la "prioridad nacional" al acceso a la vivienda- de querer que las personas de fuera trabajen "sin derechos" y "en negro" con sus políticas, motivo por el que, ha dicho, se oponen a la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno.

"Diputados del PP, ya han copiado el feminismo de Vox y ahora copiarán el artilugio de Estado del bienestar de Vox; a este ritmo de mimetismo, acabarán yendo juntos a las elecciones", ha reprochado Martínez Bravo al grupo parlamentario popular. Y, frente al "españoles primero" de Garriga, la consellera ha parafraseado al expresident Jordi Pujol -"es catalán todo aquel que vive y trabaja en Catalunya"- para reivindicar que ese es el modelo que defiende su Govern, el que rige la catalanidad y el que apunta hacia una mayor cohesión social.

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"No solo rechazamos su modelo infame por tratar a las personas migradas como ciudadanos de segunda categoría, sino también porque sabemos que es el caballo de Troya para recortar el estado del bienestar para todos y todas, para que solo puedan permitirse la sanidad o la educación quienes puedan pagárselo", ha espetado la consellera, que ha comparado este planteamiento con el de Milei y Trump en Argentina y Estados Unidos: "Cuando han llegado al poder solo han sabido recortar, destruir y perjudicar a la clase trabajadora", ha afirmado.