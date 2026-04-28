Bloomberg CityLab 2026
Collboni presume en un foro de alcaldes de frenar el precio del alquiler y de poner 10.000 viviendas a disposición en Barcelona
En un foro ante otros alcaldes de grandes capitales celebrado en Madrid
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha presumido este martes en un foro organizado por Bloomberg en Madrid de haber frenado el precio del alquiler en la capital catalana y de poner a disposición de los vecinos a partir de 2028 más de 10.000 pisos que antes solo eran viviendas turísticas.
Collboni ha presentado también en este foro mundial su proyecto para dotar a las comunidades de vecinos que lo requieran de una herramienta con IA para rehabilitar sus viviendas, salvar la burocracia para pedir ayudas públicas e incluso explicarles cómo crear un consenso para afrontar las obras de rehabilitación.
En diálogo con el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, el regidor barcelonés ha querido iniciar su intervención mostrando su "reconocimiento y apoyo" a los alcaldes norteamericanos porque "están luchando por la democracia y los derechos humanos en Estados Unidos". Una referencia que ha hecho que todo el auditorio del teatro Real le aplauda.
Esta tarde, Collboni aprovechará su estancia en Madrid para reunirse con el alcalde de Londres, Sadiq Khan.
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