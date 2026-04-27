Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cole AllenAtentado a TrumpViviendaMuerte MontserratDirecto atentado TrumpHuesca-ZaragozaAdolfo AristarainGuerra IránLa meta invisibleOntinyent
instagramlinkedin

En Directo

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Rajoy y Cospedal, a escena

Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen

Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen

Rajoy vuelve a enfrentarse en la Audiencia Nacional al M.R de los papeles de Bárcenas

Rajoy vuelve a enfrentarse en la Audiencia Nacional al M.R de los papeles de Bárcenas / José Luis Roca

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil
  2. La Asociación MIR España pide la dimisión de Mónica García: 'No se puede hablar de excelencia mientras se normaliza la precariedad
  3. El Rey lanza la pregunta en un coloquio: ¿cómo nos podemos asegurar que la inteligencia artificial actúa de forma ética?
  4. Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT
  5. Un padre denuncia que su hija con diabetes ha estado meses sin poder ir al comedor escolar por falta de recursos
  6. Donald Trump, evacuado de la cena de corresponsales tras un intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo
  7. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  8. Un herido crítico tras recibir cinco disparos en el barrio de Sants de Barcelona

El tribunal decide hoy si Jordi Pujol está en condiciones de declarar en el juicio por la fortuna oculta en Andorra

El tribunal decide hoy si Jordi Pujol está en condiciones de declarar en el juicio por la fortuna oculta en Andorra

Directo | Cospedal admite que se reunió con Villarejo, pero matiza: "Yo le hice preguntas, no encargos, son cosas distintas"

Directo | Cospedal admite que se reunió con Villarejo, pero matiza: "Yo le hice preguntas, no encargos, son cosas distintas"

Sáenz de Santamaría, la responsable del CNI que se enfrentó a Villarejo, declara en el juicio de Kitchen

Sáenz de Santamaría, la responsable del CNI que se enfrentó a Villarejo, declara en el juicio de Kitchen

Los catalanes hacen un 20% más de trámites 'online' en las webs de la Generalitat

Los catalanes hacen un 20% más de trámites 'online' en las webs de la Generalitat

Auge, caída y restitución de Jordi Pujol

Auge, caída y restitución de Jordi Pujol

El Gobierno da por enterrados los Presupuestos de 2026 y apuesta por presentar los del próximo año

El Gobierno da por enterrados los Presupuestos de 2026 y apuesta por presentar los del próximo año

Auge, caída y restitución de Jordi Pujol

Auge, caída y restitución de Jordi Pujol

Auge, caída y restitución de Jordi Pujol