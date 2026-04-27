Juicio en la Audiencia Nacional
Illa celebra que la justicia exonere a Pujol: "Ha actuado con 'seny' y sentido de la humanidad"
El tribunal libra a Pujol de responsabilidad por la fortuna en Andorra al determinar que no puede declarar
Mas asegura que la citación de Pujol es un "escarnio" y pone la mano en el fuego por su inocencia
MULTIMEDIA | Auge, caída y restitución de Jordi Pujol
La decisión de la Audiencia Nacional de exonerar a Jordi Pujol del juicio que afecta a su familia por la fortuna oculta en Andorra ha marcado la actualidad política de este lunes en las sedes de todos los partidos catalanes. El gran denominador común es que las formaciones aprueban que el expresident no tenga que declarar por su avanzada edad y su delicada salud. A partir de aquí, para unos la justicia ha actuado bien, mientras que para otros lo ha hecho tarde y mal, ya que no ha ahorrado a Pujol el viaje a Madrid.
Uno de los primeros en reaccionar ha sido el president de la Generalitat, Salvador Illa. En un apunte en las redes sociales ha celebrado que la justicia "haya actuado con 'seny' y sentido de la humanidad". Luego, en declaraciones a los periodistas tras visitar una residencia de ancianos, ha aplaudido que finalmente se ha tratado con "dignidad y sensibilidad" al expresident y fundador de Convergència.
El partido heredero de CDC, Junts, también ha celebrado que Pujol no tenga que declarar, pero lo ha hecho desde un punto de vista opuesto a Illa. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado igualmente a la justicia de actuar por "venganza" al citar al expresident en Madrid pese a conocer su estado de salud. Su formación había previsto un acto a las puertas de la Audiencia Nacional para apoyarlo, pero lo canceló el viernes, pocas horas después de anunciarlo, por "petición expresa" de la familia del expresident.
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