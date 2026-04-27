España aumenta su gasto militar un 50 % y supera el 2 % del PIB después de dos décadas
El incremento sitúa a España en el puesto número 15 del ranking mundial, dos posiciones por encima que en 2024.
EFE
España aumentó un 50 % su gasto militar el año pasado hasta 40.200 millones de dólares (34.265 millones de euros), señaló este lunes en un informe el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).
El SIPRI resaltó que es la primera vez desde 1994 que la partida destinada a armamento supera el 2 % del producto interior bruto (PIB) español (el 2,1 % en este caso).
La subida del gasto militar español se enmarca en un alza generalizada en todos los países europeos miembros de la OTAN, presionados por Estados Unidos y en el contexto de la guerra en Ucrania, lo que provocó que la inversión en el continente alcanzase los 864.000 millones de dólares (736.000 millones de euros), un 14 % más.
Se trata del mayor crecimiento anual del gasto militar en Europa Central y Occidental desde el fin de la Guerra Fría. En la última década, el gasto militar español aumentó un 122 %, de acuerdo con el SIPRI. España ocupa el puesto número 15 en la lista a nivel global, dos más arriba que en 2024, con un 1,4 % del gasto militar mundial.
El informe refleja una subida del gasto militar mundial de un 2,9 % en términos reales el año pasado, debido a la mayor inversión en Europa y en Asia-Oceanía, a pesar de la caída en Estados Unidos.
La cifra total ascendió a 2,89 billones de dólares (2,45 billones de euros), el nivel más alto desde 2009 y el equivalente al 2,5 % del producto interior bruto (PIB) mundial.
- El cantante Francisco declarará ante el juez tras ser localizado por la Guardia Civil
- La Asociación MIR España pide la dimisión de Mónica García: 'No se puede hablar de excelencia mientras se normaliza la precariedad
- El Rey lanza la pregunta en un coloquio: ¿cómo nos podemos asegurar que la inteligencia artificial actúa de forma ética?
- Arabia Saudí rompe su acuerdo financiero de 200 millones con la Met Opera por la guerra en Irán, según NYT
- Un padre denuncia que su hija con diabetes ha estado meses sin poder ir al comedor escolar por falta de recursos
- Donald Trump, evacuado de la cena de corresponsales tras un intento de atentado: detalles del tiroteo, reacciones y últimas noticias en directo
- Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
- Un herido crítico tras recibir cinco disparos en el barrio de Sants de Barcelona