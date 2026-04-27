ERC y el PSC presionan a Junts para que apoye el consorcio de inversiones: "Debería dejar de votar con el PP y Vox"

ERC y el PSC han unido sus fuerzas este lunes para presionar a Junts para que apoye en el Congreso la admisión a trámite de la ley que busca crear un consorcio de inversiones que vele porque a partir de ahora haya un mayor grado de ejecución de las infraestructuras que el Estado presupuesta para Catalunya. La votación es este martes por la tarde y el partido de Carles Puigdemont aún no ha dicho que piensa hacer.

Los republicanos han anunciado que ya tienen el apoyo garantizado de todos los partidos que en su día votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez menos el de Junts. Esto son 172 escaños favorables. Si damos por descontado que los 171 votos del PP y Vox serán en contra, la votación queda en manos de los siete parlamentarios posconvergentes. Así lo ha explicado el portavoz de ERC, Isaac Albert: "Tenemos el voto de todos los partidos que contribuyeron a la investidura y solo tenemos la duda de qué harán Junts, PP y Vox. Hacemos un llamamiento a que faciliten que el consorcio sea una realidad".

Con la calculadora en la mano, pues, el partido de Carles Puigdemont ni tan siquiera tendría que votar a favor del consorcio: valdría con que sus diputados se abstuvieran para que la ley sea admitida a trámite. Ante este escenario, ERC ha buscado presionar a los posconvergentes: "No contemplamos que Junts vote mañana que 'no' al consorcio de inversiones. Junts debería dejar de votar con el PP y Vox regularmente".

El portavoz de ERC, Isaac Albert, este lunes en rueda de prensa. / Sara Soteras / ACN

También el PSC intenta vencer las reticencias del partido de Carles Puigdemont. "No sé cuál será la posición de Junts, pero apelo al sentido común y a la responsabilidad política para que permita la tramitación parlamentaria y que luego hagan enmiendas", ha dicho la portavoz socialista, Lluïsa Moret. Este es, precisamente, el gran argumento de ERC y el PSC para convencer a los posconvergentes: que aún están a tiempo de sumarse a la iniciativa. La votación de este martes no es definitiva, sino de admisión a trámite. Esto supone que, si Junts facilita su tramitación, podrá presentar sus propias enmiendas para intentar moldear el consorcio a su gusto.

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"No entendemos la posición que tiene Junts de priorizar los intereses partidistas que perjudican a los catalanes. No entendemos que un partido catalán no esté a favor de una propuesta que beneficie a Catalunya", ha dicho Moret. Ni socialistas ni republicanos saben cuál será el desenlace y tiene asumido que no lo sabrán hasta mañana al límite de la bocina.