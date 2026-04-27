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Votación decisiva en el Congreso

ERC y el PSC presionan a Junts para que apoye el consorcio de inversiones: "Debería dejar de votar con el PP y Vox"

El partido de Junqueras asegura que tiene asegurados los votos de todos los partidos de la investidura menos el de Junts

ERC y Junts ponen a prueba su capacidad de no torpedearse en el Congreso con el consorcio de inversiones

Frente común de Govern y ERC para tutelar las inversiones del Estado en Catalunya

¿Catalunya controlará las inversiones del Estado en infraestructuras? Todas las claves del nuevo consorcio

La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una imagen de archivo.

La portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una imagen de archivo. / David Zorrakino / Europa Press

Quim Bertomeu

Gisela Boada

Barcelona
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ERC y el PSC han unido sus fuerzas este lunes para presionar a Junts para que apoye en el Congreso la admisión a trámite de la ley que busca crear un consorcio de inversiones que vele porque a partir de ahora haya un mayor grado de ejecución de las infraestructuras que el Estado presupuesta para Catalunya. La votación es este martes por la tarde y el partido de Carles Puigdemont aún no ha dicho que piensa hacer.

Los republicanos han anunciado que ya tienen el apoyo garantizado de todos los partidos que en su día votaron a favor de la investidura de Pedro Sánchez menos el de Junts. Esto son 172 escaños favorables. Si damos por descontado que los 171 votos del PP y Vox serán en contra, la votación queda en manos de los siete parlamentarios posconvergentes. Así lo ha explicado el portavoz de ERC, Isaac Albert: "Tenemos el voto de todos los partidos que contribuyeron a la investidura y solo tenemos la duda de qué harán Junts, PP y Vox. Hacemos un llamamiento a que faciliten que el consorcio sea una realidad".

Con la calculadora en la mano, pues, el partido de Carles Puigdemont ni tan siquiera tendría que votar a favor del consorcio: valdría con que sus diputados se abstuvieran para que la ley sea admitida a trámite. Ante este escenario, ERC ha buscado presionar a los posconvergentes: "No contemplamos que Junts vote mañana que 'no' al consorcio de inversiones. Junts debería dejar de votar con el PP y Vox regularmente".

El portavoz de ERC, Isaac Albert, este lunes en rueda de prensa.

El portavoz de ERC, Isaac Albert, este lunes en rueda de prensa. / Sara Soteras / ACN

También el PSC intenta vencer las reticencias del partido de Carles Puigdemont. "No sé cuál será la posición de Junts, pero apelo al sentido común y a la responsabilidad política para que permita la tramitación parlamentaria y que luego hagan enmiendas", ha dicho la portavoz socialista, Lluïsa Moret. Este es, precisamente, el gran argumento de ERC y el PSC para convencer a los posconvergentes: que aún están a tiempo de sumarse a la iniciativa. La votación de este martes no es definitiva, sino de admisión a trámite. Esto supone que, si Junts facilita su tramitación, podrá presentar sus propias enmiendas para intentar moldear el consorcio a su gusto.

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"No entendemos la posición que tiene Junts de priorizar los intereses partidistas que perjudican a los catalanes. No entendemos que un partido catalán no esté a favor de una propuesta que beneficie a Catalunya", ha dicho Moret. Ni socialistas ni republicanos saben cuál será el desenlace y tiene asumido que no lo sabrán hasta mañana al límite de la bocina.

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