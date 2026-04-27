Los empresarios valencianos rechazan la prioridad nacional de Vox y PP: "Es muy discutible" y de "dudosa constitucionalidad""

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha mostrado este lunes su rechazo a la propuesta de 'prioridad nacional' que se ha incorporado a los pactos de gobierno de Vox y PP en Extremadura y Aragón. “No estamos de acuerdo con que haya vetos porque no sirven para adelantar”.

Lafuente se ha referido así al concepto que pretende introducir la nacionalidad como criterio de ordenación de recursos públicos, especialmente en políticas sociales y migratorias, durante un nuevo encuentro del Fórum Europa Tribuna Mediterránea, en el que ha sido el protagonista y donde ha sido presentado por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Lafuente ha abordado diversos temas como la citada iniciativa, la situación actual de la economía valenciana, los aspectos a mejorar, los problemas a los que se enfrentan las empresas valencianas o el papel de la institución que preside.

Sobre la prioridad nacional, Lafuente ha incidido en que "la dudosa constitucionalidad [de la medida] está encima de la mesa. Por lo tanto, algo que es dudoso yo no lo consideraría".

Lafuente y Garamendi, este lunes en el Hotel Las Arenas. / JM López

Sobre la necesidad de pactos para poder aprobar presupuestos, tanto en el ámbito nacional como autonómico, Lafuente ha señalado que "lo que pedimos es que sepan negociar y ceder. El presidente de la Generalitat está convencido de que puede sacar adelante estos presupuestos, pero los tenemos que sacar con respeto a las personas. Y esa prioridad nacional, es muy discutible", ha insistido.

"Me niego a volver a dar validez a lo de las dos Españas, que nos ha hecho mucho daño, y situaciones como esta nos llevan a eso", ha criticado.

Clima de polarización

Lafuente ha lamentado "el clima de polarización política, la falta de diálogo social real y el relato público que se está constituyendo en torno al papel de las empresas en la sociedad". "Hace falta política de la buena más que nunca", ha asegurado Lafuente, quien ha defendido que "hay que recuperar el respeto, la capacidad de debatir, el diálogo, y yo creo que esa es la verdadera prioridad nacional en este momento". "Mi prioridad nacional es recuperar el diálogo", ha remarcado.

"Las empresas -ha continuado- podemos adaptarnos a incertidumbres, a problemas, pero lo que no podemos es no saber cómo se nos está legislando. Se retrasan decisiones de inversión, decae la rentabilidad, y muchas veces, no podemos hacer proyectos a futuro. Todos los partidos, sin excepción, están utilizando la confrontación política para movilizar a su electorado, y se está relegando el debate real, que es el que nos interesa, a un segundo plano".

Lafuente ha abordado también temas de actualidad como la regularización de la inmigración. "Vivimos en una sociedad que necesita que venga gente. Más allá de la solidaridad, es imprescindible que vengan personas que seamos capaces de formarlas y se adapten a nuestra sociedad. Tan sencillo como lo más digno que le puedes dar a una persona es un puesto de trabajo", ha reivindicado Lafuente.

No obstante, ha criticado "cómo se ha planteado el tema porque nos hubiera gustado que hubiera sido un consenso". Sin embargo, "lo que está claro es que tenemos que abordar esta situación desde un punto social y humanitario y también económico", ha añadido el presidente de la patronal. "La pirámide generacional que tenemos da a entender que es necesario. De hecho, si vemos los puestos de trabajo que se han incorporado, en la mayoría de los casos, están cubiertos por gente que ha venido de fuera".

Camarero, Catalá, Garamendi y Bernabé, entre otros, durante el acto celebrado en Las Arenas. / JM López

En ese sentido, Lafuente ha destacado mayor presencia de migrantes en "puestos de difícil cobertura", entre los que ha citado sectores como atención a mayores, la hostelería, construcción,turismo, o agricultura.

Un año del apagón

En su intervención, Lafuente ha querido referirse a la energía, justo un día antes de cumplirse un año del apagón que dejó a oscuras a toda España. "Es un factor importantísimo de competitividad", ha dicho. "Es importante no solo hablar del precio, sino de la calidad y la garantía del suministro". "Metamos en el mapa de la competitividad y de la productividad el tema del suministro energético como factor clave. Con los problemas energéticos que tenemos, la central nuclear de Cofrentes es absolutamente imprescindible", ha dicho con contundencia.

El presidente de la CEV ha hecho una radiografía de la economía valenciana y se ha mostrado optimista en tanto que, "pese a la incertidumbre internacional, sigue mostrando un dinamismo sólido". "Crecemos por encima de la media nacional y de la zona euro". No obstante, ha añadido que "el conflicto en Oriente Medio está encareciendo la energía y los costes y pone en riesgo suministros estratégicos. Hemos trabajado con las diferentes administraciones para, en la medida que evolucione el conflicto, poder pedir ayudas directas, incentivos fiscales y, sobre todo, más liquidez".

Garamendi: "Ahora hay reales órdenes, como en la época de Franco"

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha lamentado que la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, presente este martes la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que aprobará el Consejo de Ministros, sin que se haya abordado a través del diálogo social.

"La vicepresidenta, últimamente, presenta cosas sin pasarlas previamente por el diálogo social. Ya no hay proyectos de ley, no hay reales decretos; ahora son reales órdenes, ordenanzas como en la época de Franco", ha lamentado el presidente de la CEOE. El pasado mes de noviembre el ministerio dio por cerrada la negociación tripartita para la reforma de la Ley, tras 20 meses de negociación con la patronal y los sindicatos, tras la actitud "inasumible" que había mostrado, a su juicio, la CEOE.

Noticias relacionadas

Respecto al apagón de 2025, Garamendi ha lamentado que "todavía se dice que se sigue investigando. Vamos a ver al final cuáles son esas conclusiones. No entiendo que todavía no estén encima de la mesa". Para el líder de la CEOE "no tiene sentido que, con la crisis del efecto de la guerra, se esté dando la espalda a la energía nuclear por motivos ideológicos", ha concluido.