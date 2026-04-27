Cuándo son las elecciones en Andalucía del 2026: fechas clave

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pulso el botón de la convocatoria electoral el pasado 23 de marzo, justo antes de la Semana Santa, firmando la disolución del Parlamento de Andalucía y llamando a los andaluces a las urnas el domingo 17 de mayo.

La cita electoral llegaba unas semanas antes de lo previsto, ya que muchos vaticinaban que el presidente andaluz iba a apurar la convocatoria hasta mediados de junio –las elecciones de 2022 fueron el 22 de junio- o lo más pronto al último fin de semana de mayo.

Finalmente, los plazos se aceleraron mínimamente y la convocatoria tendrá lugar en medio de las fiestas de primavera –en Córdoba coincide con el último fin de semana del Festival de Patios y en Jerez en día post feria-, con una campaña que arrancará en el festivo del 1 de mayo, y un nuevo Parlamento que quedará constituido a unos días del inicio de las vacaciones de verano.

¿Qué votan los andaluces el 17M?

El próximo 17 de mayo, 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas a elegir a sus representantes en el Parlamento de Andalucía, que cumple su 13º legislatura. En total, se elegirán 109 diputados y estos serán los encargados de elegir al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía a propuesta del presidente o presidenta del Parlamento andaluz tras la ronda de contacto por los portavoces de los grupos parlamentarios. El candidato se someterá a votación tras el debate de investidura, estando fijada la mayoría absoluta en 55 votos.

Por provincias, Almería elige a 12 diputados, Cádiz a 15, Córdoba a 12 parlamentarios, Granada cuenta con 13 representantes, Huelva y Jaén con 11 diputados cada una, Málaga con 17 diputados y Sevilla con 18 parlamentarios.

Calendario de las elecciones andaluzas 2026

El almanaque de la convocatoria electoral cuenta con varias fechas clave. Además del día de la votación, destaca el plazo para el voto por correo, la proclamación de las listas y la campaña electoral. Estas son las fechas clave:

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