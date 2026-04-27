17 de mayo
Cuándo son las elecciones en Andalucía del 2026: fechas clave
Los andaluces están llamados a las urnas en convocatoria autonómica el próximo 17 de mayo
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María Roso
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pulso el botón de la convocatoria electoral el pasado 23 de marzo, justo antes de la Semana Santa, firmando la disolución del Parlamento de Andalucía y llamando a los andaluces a las urnas el domingo 17 de mayo.
La cita electoral llegaba unas semanas antes de lo previsto, ya que muchos vaticinaban que el presidente andaluz iba a apurar la convocatoria hasta mediados de junio –las elecciones de 2022 fueron el 22 de junio- o lo más pronto al último fin de semana de mayo.
Finalmente, los plazos se aceleraron mínimamente y la convocatoria tendrá lugar en medio de las fiestas de primavera –en Córdoba coincide con el último fin de semana del Festival de Patios y en Jerez en día post feria-, con una campaña que arrancará en el festivo del 1 de mayo, y un nuevo Parlamento que quedará constituido a unos días del inicio de las vacaciones de verano.
¿Qué votan los andaluces el 17M?
El próximo 17 de mayo, 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas a elegir a sus representantes en el Parlamento de Andalucía, que cumple su 13º legislatura. En total, se elegirán 109 diputados y estos serán los encargados de elegir al presidente o presidenta de la Junta de Andalucía a propuesta del presidente o presidenta del Parlamento andaluz tras la ronda de contacto por los portavoces de los grupos parlamentarios. El candidato se someterá a votación tras el debate de investidura, estando fijada la mayoría absoluta en 55 votos.
Por provincias, Almería elige a 12 diputados, Cádiz a 15, Córdoba a 12 parlamentarios, Granada cuenta con 13 representantes, Huelva y Jaén con 11 diputados cada una, Málaga con 17 diputados y Sevilla con 18 parlamentarios.
Calendario de las elecciones andaluzas 2026
El almanaque de la convocatoria electoral cuenta con varias fechas clave. Además del día de la votación, destaca el plazo para el voto por correo, la proclamación de las listas y la campaña electoral. Estas son las fechas clave:
- 23 de marzo de 2026. Firma del Decreto del Presidente 2/2026 de disolución del Parlamento y convocatoria electoral.
- 24 de marzo de 2026. Publicación oficial en el BOJA del decreto de convocatoria. Desde ese momento arranca formalmente el proceso electoral.
- Del 25 de marzo al 3 de abril de 2026. Plazo para la constitución de coaliciones electorales.
- 30 de marzo al 6 de abril de 2026. Periodo de exposición de listas electorales y reclamaciones al censo en ayuntamientos y consulados.
- 8 al 13 de abril de 2026. Plazo de presentación de candidaturas ante las juntas electorales provinciales.
- 15 de abril de 2026. Publicación de las candidaturas presentadas en BOJA y BOP.
- 20 de abril de 2026. Proclamación de candidaturas por las juntas electorales provinciales.
- 21 de abril de 2026. Publicación oficial de las candidaturas proclamadas en BOJA y BOP.
- Del 24 de marzo al 7 de mayo de 2026- Plazo para solicitar el voto por correo. La Junta Electoral y Correos indican que puede pedirse desde la convocatoria hasta el 7 de mayo.
- 1 de mayo de 2026. Inicio de la campaña electoral. La campaña electoral comenzará a las 00.00 horas del 1 de mayo y concluirá a las 24.00 horas del 15 de mayo, por lo que el sábado 16 de mayo queda como jornada de reflexión.
- 13 de mayo de 2026. Fecha límite para depositar el voto por correo en Correos.
- 15 de mayo de 2026. Fin de la campaña electoral a las 24.00 horas.
- 16 de mayo de 2026. Jornada de reflexión.
- 17 de mayo de 2026. Votación para elegir a los 109 diputados del Parlamento andaluz.
- 21 de mayo de 2026. Escrutinio general.
- 11 de junio de 2026 a las 12:00 horas. Sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía en su 13º legislatura.
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