Azcón afronta una semana de trámite para seguir al frente del Gobierno de Aragón

Jorge Azcón, presidente en funciones del Gobierno de Aragón y seguro jefe del nuevo Ejecutivo autonómico, afronta esta semana los trámites para mantenerse en el Pignatelli cuatro años más. Un hito para el PP de la comunidad, ya que el exalcalde de Zaragoza será el primer miembro de los conservadores que consiga repetir dos legislaturas al frente del Gobierno autonómico. Las próximas jornadas estarán marcadas por el debate de investidura y el acto de toma de posesión del presidente, además de las quinielas sobre los nuevos consejeros autonómicos y el eco de las protestas sanitarias contra el estatuto marco impulsado por el ministerio.

Azcón tendrá mañana todo el tiempo que desee para presentar su proyecto de Gobierno para la legislatura. El presidente en funciones de la DGA ya adelantó el pasado Día de San Jorge, horas después de rubricar con Vox su acuerdo por la gobernabilidad de la comunidad autónoma, lo que puede ser su mensaje de este martes. El líder de los populares en Aragón insistió en el mantenimiento de los servicios sociales y en «la mejora de la calidad de vida de los aragoneses» como puntales de unas políticas que deberán afrontar los problemas de la vivienda, el futuro de los jóvenes o la política energética.

No ahondó apenas en «la prioridad nacional», el polémico eje de su pacto con Vox. Azcón podrá afrontarlo mañana o esperar al miércoles y que sea la izquierda, y la propia ultraderecha, la que le obligue a marcar sus posiciones respecto a un sintagma que ha levantado ampollas en el PP y que está reposicionando a los líderes autonómicos y nacionales de su partido en función de su mayor o menor dependencia de Vox en cada una de las instituciones.

El miércoles llegará el enfrentamiento dialéctico con el resto de los partidos. El reestreno de Pilar Alegría, portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón y secretaria general de los socialistas en la comunidad, es un aliciente más en la Cámara autonómica, para ver cuánto margen da la líder de la oposición al Gobierno aragonés. Lo mismo, a escala de seis diputados, para Jorge Pueyo, portavoz de Chunta Aragonesista, que tendrá su primer encontronazo con el PP después de no hacer acto de presencia en el Día de Aragón por considerar el pacto entre las dos derechas «un ataque» a los ciudadanos y las instituciones de la comunidad. También se estrenará Marta Abengochea, diputada de Izquierda Unida.

Tan interesante como la crítica de la izquierda será la vehemencia con la que se exprese Alejandro Nolasco, portavoz de Vox llamado a tener un papel relevante en el próximo Gobierno de Aragón. La ultraderecha no desvela quiénes van a ser sus tres consejeros, uno de los misterios a intentar desvelar antes del acto de toma de posesión de los compañeros de gabinete de Azcón. El PP da por segura la continuidad del núcleo duro del presidente y la salida de Tomasa Hernández, Manuel Blasco y Claudia Pérez Forniés, con la única duda del futuro del consejero de Agricultura en funciones, Javier Rincón.

El jueves tendrá lugar el acto de toma de posesión de la Presidencia por parte de Jorge Azcón y los planes del jefe del Ejecutivo autonómico posterga la asunción de la responsabilidad de los consejeros a la próxima semana. El foco mediático del 1 de mayo lo tendrán las reivindicaciones de los trabajadores en su día.

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Además de la clásica manifestación de los trabajadores, el movimiento en la calle pondrá el eco a la frenética actividad política. Los médicos de Aragón volverán a la huelga, desde hoy hasta el próximo jueves. Lo harán quejándose por el futuro estatuto marco promovido por el Ministerio de Sanidad, aunque los sindicatos ya han avanzado que incluirán reclamos competencia del Gobierno de Aragón.