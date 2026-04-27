Mas asegura que la citación de Pujol es un "escarnio" y pone la mano en el fuego por su inocencia

El expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha asegurado este lunes, a la espera de que el juez de la Audiencia Nacional decida si Jordi Pujol está en condiciones de declarar en el juicio contra su familia, que el expresident "no se puede defender con todas las garantías en un juicio penal". "Lo veo a menudo en su casa, tengo conocimiento directo y mantener una conversación con él cuesta; no está en condiciones de poder defenderse con garantías", ha explicado en una entrevista con la Ser Catalunya.

Mas ha detallado las dificultades con las que se ha encontrado las veces que ha hablado con él, que es "bastante a menudo": problemas de audición, repetición de conceptos o reiteración de preguntas. "Algo habitual en una persona que en junio cumple 96 años", ha deslizado. La última vez que intercambió palabras con Pujol, ha explicado, fue el día de Sant Jordi, cuando lo llamó para felicitarle, pero no pudo entablar demasiada conversación por el contexto.

La incapacidad del expresident para declarar en un juicio ya la detectaron los médicos forenses en noviembre, cuando concluyeron que no estaba en condiciones tras varios informes médicos. Pero el juez del caso ha citado a Pujol este lunes para examinar, de nuevo, su estado de salud y valorar si puede declarar o si lo eximen.

Por todo ello, el expresident Mas, a quien Pujol escogió como su relevo en Convergència, ha considerado que detrás de esta citación hay una "voluntad de escarnio" por la figura que representa. "Va porque es Jordi Pujol y ha estado quien ha estado; ha molestado al Estado español aunque haya ayudado también en ocasiones a tirarlo adelante", ha espetado Mas poco después en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Más allá de la crítica al procedimiento judicial, y también al hecho de que el juicio haya tardado 12 años en arrancar tras la confesión de Pujol en 2014 sobre su fortuna oculta en Andorra, Mas ha afirmado con contundencia que pone "la mano en el fuego" por la inocencia del expresident. "Pongo la mano en el fuego por Jordi Pujol. No le ha interesado nunca el dinero. Ha habido muchas pruebas", ha dicho, si bien no considera un "error" haberlo apartado y retirale todos los honores, pues se hizo por un tema "ético". Tampoco ha valorado si estuvo equivocada la disolución de Convergència.

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Preguntado entonces por si también cree en la inocencia de su familia, Mas ha evitado concretarlo y ha asegurado que está seguro de que la sentencia será "absolutoria" y que su "grado de conocimiento" es más alto en algunos casos que en otros. "A unos les gusta más [el dinero] pero que te guste el dinero no es un delito", ha añadido.