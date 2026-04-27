El acuerdo en Aragón entre PP y Vox afina plazos y reduce la ambigüedad respecto al pacto de 2023

El Partido Popular y Vox suscribieron el pasado miércoles un acuerdo por la gobernabilidad de Aragón que en un par de días hará presidente a Jorge Azcón y enfilará la composición de un próximo Ejecutivo autonómico con tres miembros de la ultraderecha en la primera fila del gabinete. El pacto, de unas 40 páginas y trece puntos principales, tiene mucho más contenido que el que firmaron las dos formaciones en el verano de 2023 y que tuvo una vida de once meses, hasta que Vox salió del Pignatelli.

Tres años después, la relación entre las dos formaciones de derechas ha cambiado, tanto a nivel autonómico como en el resto de España. Los dos modelos de pacto conocidos hasta la fecha, Aragón y Extremadura, apuestan por la concreción en las políticas y por límites de tiempo fijados desde el primer momento. Voces de ambos partidos reconocían estas semanas que Vox «ha aprendido» y no iba a dejar escapar la oportunidad de acotar los márgenes de las políticas a aplicar desde los Gobiernos autonómicos. La inclusión de fechas de Ejecución («desde el primer Presupuesto», «antes de que acabe 2026», «desde el primer Consejo de Gobierno») contrasta con la redacción del pacto de 2023, en el que ninguno de los dos partidos consideró apropiado aportar cuándo o cómo pretendían llevar a cabo las 80 medidas que repartieron en apenas 13 folios.

Vox, ya fuera del Ejecutivo autonómico, aprovechó sus intervenciones ante los medios de comunicación o los debates en las Cortes de Aragón para quejarse de esa falta de concreción y reclamar, ya lejos de reencontrarse con el PP, que el Gobierno de Aragón precisase cómo iba a actuar respecto a un pacto caducado y que durante la pasada legislatura no tuvo visos de recuperarse en ningún momento.

El momento político actual es otro y las dos derechas están llamadas a volverse a entender, aunque voces de Vox aseguran que seguirán atacando al PP en aspectos nacionales. Muestra de ello es la presentación del acuerdo, cuando Nolasco volvió a quejarse de «las zancadillas de Génova» para llegar al pacto. O las próximas dos semanas, en las que el presidente de Vox, Santiago Abascal, seguirá cargando contra Juanma Moreno (PP) en la carrera hacia las elecciones autonómicas en Andalucía que se celebran en las próximas semanas.

Los acuerdos firmados por Jorge Azcón y Alejandro Nolasco concretan las rebajas fiscales, algunas reformas legislativas o los recortes a las subvenciones. Ejemplo es el caso de los sindicatos y las organizaciones empresariales, a las que se avisa de una reducción del 50%.

Pese a la mayor concreción que atraviesa todos los puntos del acuerdo, dos dejan cuestiones más que relevantes en el aire. El primero, «la prioridad nacional» que ha copado todo el debate público y que sigue generando brecha en el seno del PP, con barones autonómicos y dirección nacional remando en sentidos diferentes en función de sus necesidades y dependencias de la ultraderecha. Ambos partidos tendrán que explicar, primero como discurso y luego con sus políticas qué es este nuevo término y hasta dónde están dispuestos aplicarlo.

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La segunda falta de concreción sí que corresponde únicamente a Vox. La ultraderecha nos desvela quiénes van a ser sus consejeros, mientras Azcón ya ha dibujado un gabinete de continuidad en el ala del PP. Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón, se da por hecho, mientras el nombre de Luis Biendicho coge fuerza para Agricultura. Vox ni siquiera ha firmado cuál de sus tres consejerías tendrá el rango de vicepresidencia, aunque si se sigue el camino de Extremadura será la de Desregulación, con Servicios Sociales y Familia asociados.