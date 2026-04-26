Illa ordena priorizar la lucha contra la desigualdad y el refuerzo del estado del bienestar en el ecuador de la legislatura

En las primeras jornadas que celebró el Govern en el monasterio de Poblet a finales de agosto de 2024, el president Salvador Illa entregó a cada uno de sus consellers una 'mission letter' personalizada, una manera de solemnizar qué esperaba de cada uno de ellos en una legislatura que suponía el regreso del PSC a la Generalitat tras 14 años de oposición. Ahora, llegados al ecuador del mandato, tras un arranque de año plagado de crisis en el ámbito de Rodalies y en sectores como la educación y sanidad, y cuando falta solo un año para las elecciones municipales, ha encargado a todo su equipo redoblar los esfuerzos para materializar políticas que tengan un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Todo, sin que tenga aún asegurada la aprobación de nuevos presupuestos antes del verano y en pleno ascenso del voto a partidos de extrema derecha.

Así lo ha explicitado este fin de semana en la cumbre -la cuarta- que el Govern ha celebrado en el Món Sant Benet. Tras dos años al frente de la Generalitat, el president ha podido constatar el impacto que supone entregar unas llaves de un piso de protección oficial o que una persona de origen migrante pueda regularizar su situación. Repercusión muy distinta a la de cuando habla, por ejemplo, de la ampliación del aeropuerto de El Prat. De ahí que en los últimos días haya hecho especial hincapié en que hay que acelerar la construcción de vivienda densificando si hace falta para agilizar el gran déficit de pisos a precio asequible que se padece o que haya reivindicado como ejemplar el proceso aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para que medio millón de personas salgan del ostracismo administrativo y tengan sus papeles en regla.

La principal "amenaza interna"

Combatir la desigualdad y reforzar el estado del bienestar se situará a partir de ahora en la primera línea discursiva del president a la espera de si las políticas que está poniendo en marcha dan resultados. Este domingo ha lanzado una nueva actuación para reducir las listas de espera para recibir la ayuda a la dependencia, un proceso excesivamente burocratizado que provoca que, en estos momentos, un solicitante tarde hasta 397 en que se le reconozca el derecho a recibir una prestación. "No queremos que esperen más", ha asegurado Illa refiriéndose, especialmente, a las 18.200 que están en situación de dependencia severa. Este mismo lunes visitará una residencia en Barcelona para poner rostro a esa urgencia.

Los consellers del Govern de Illa, en Sant Fruitós del Bages este domingo / Enric Sitjà / ACN

"La desigualdad es la amenaza interna que tienen nuestras sociedades", ha advertido el president este domingo, que ha vuelto a hacer hincapié en el riesgo para la cohesión social que supone el concepto de 'prioridad nacional' que están abanderando PP y Vox para el acceso de los servicios públicos. La dicotomía está, ha remarcado, entre estado del bienestar para todos o "para unos pocos", entre desigualdad o cohesión social y entre "política humanista o crueldad". Catalunya, ha asegurado, tiene claro en qué bando debe estar. "Mucho cuidado con clasificar ciudadanos de primera y de segunda, ningún paso por este camino", ha espetado recordando lo que está sucediendo en Estados Unidos con agentes persiguiendo a personas migrantes.

Primero, "la humanidad"

Y es que, a las amenazas internas, ha alertado, hay que añadir también las externas, que están penetrando cada vez más en la política doméstica y que se resumen entre defender la paz o la guerra y entre apostar por la paz o por la autocracia. "La fragilidad de las democracias es innegable. Tenemos que ejercer la defensa de la democracia cada día y a todos los niveles", ha defendido Illa, para quien la clave está en las palabras que pronunció el gobernador de Minnesota, Tim Walz, durante la cumbre progresista de la semana pasada: "No es América primero, es la humanidad".

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Así que, con esta filosofía, el president aprieta las filas de su Govern para que trabajen "a toda máquina", en sus propias palabras, para que la acción de sus departamentos tenga una traslación directa en la vida de los ciudadanos ante dos meses clave para el mandato. Porque en estos momentos no tiene asegurado todavía el 'sí' de ERC a la aprobación de los presupuestos, que a nadie se le escapa que serían el revulsivo para relanzar el sello de la gestión que en los últimos meses se ha visto empañado por conflictos que aún tiene abiertos y que aspira a encauzar antes de cerrar el curso político.