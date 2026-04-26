Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Catalunya: "Cáritas emitirá informes de vulnerabilidad para la regularización de inmigrantes"

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto (Barcelona, 1975), está inmerso en el desarrollo del proceso de regularización de inmigrantes y anuncia en esta entrevista con EL PERIÓDICO que ocho de las diez diócesis de Cáritas en Catalunya podrán emitir informes de vulnerabilidad para agilizar los trámites. Sobre si el catalán será un requisito para la renovación de sus papeles, se inclina por que se valore como factor favorable el hecho de estar inscrito en cursos para aprender la lengua. Y, en cuanto a la prohibición del burka en las calles, desdeña que sea una cuestión prioritaria, y cree que requiere más de pedagogía que medidas punitivas.

¿Qué responde a los que dicen que esta regularización de inmigrantes es "inhumana"?

Que lo que era inhumano era la situación en la que estaban, de irregularidad y con muchos deberes, pero sin los derechos sociales necesarios y abocados a la economía sumergida, donde quien gana es el explotador laboral. Lo que quieren estas personas es tener una vida digna y poder aportar al Estado, trabajando en la economía productiva, y los sectores económicos nos dicen que faltan trabajadores. Hay un consenso del país y no podemos mirar hacia otro lado porque hay gente que está sufriendo.

¿Qué hará para revertir las colas para conseguir y presentar la documentación?

Todo el mundo quiere ser el primero en tener toda la documentación y poder regularizar su situación. Y, por tanto, se producen colas. En algunos municipios ya están bajando. Hemos hecho un modelo sencillo, pero evidentemente tenemos que certificarlo, ya sea desde los ayuntamientos o desde las entidades colaboradoras en materia de extranjería, que son ONG que colaboran en este ámbito desde hace tiempo. En Catalunya, con las citas que hemos dado hoy, prácticamente habremos dado 7.000 esta primera semana, en la que todavía mucha gente no tiene la documentación necesaria para presentarla.

¿Qué pasa con los ayuntamientos que no quieren empadronar a estas personas o entregar informes de vulnerabilidad?

El certificado de empadronamiento no es necesario si tienes cualquier elemento probatorio de que estabas aquí antes del 31 de diciembre: es válido un pasaporte sellado, un carné de biblioteca o un certificado de una atención hospitalaria, por ejemplo. Sobre el informe de vulnerabilidad, afortunadamente, hemos conseguido ahora que Cáritas, en ocho de sus diez diócesis en Catalunya, además de otras entidades, pueda ayudar a hacerlos. Y la Generalitat dará ayudas a los ayuntamientos. Es absolutamente inhumano que ayuntamientos del PP decidan no dar certificados a estas personas. Afortunadamente, tenemos entidades que los pueden sustituir, y en Catalunya no está ocurriendo.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto. / Ferran Nadeu / EPC

¿Qué opina sobre la "prioridad nacional" que consta en el pacto entre el PP y Vox en Extremadura?

Es una locura, es ir contra los derechos humanos y el propio interés del país. Son el 14% las personas no nacidas en España afiliadas a la Seguridad Social y estas suponen el 10% de los ingresos y únicamente gastan el 1%, porque son mayoritariamente jóvenes y utilizan mucho menos la sanidad pública que las personas nacidas en España. Y, por cierto, esta no es la primera regularización extraordinaria, es la séptima. Dos se hicieron con José María Aznar (PP) y no pedía los antecedentes penales. Se contradicen de forma permanente.

El concepto de "prioridad nacional" es una locura, es ir contra los derechos humanos y el propio interés del país

¿Qué se está haciendo para combatir las mafias?

En este procedimiento, para obtener una cita en Correos o en la Tesorería General de la Seguridad Social no hay que comprar nada. La pides y te la dan al cabo de dos o tres días. Los ayuntamientos no van con cita. Por tanto, en este procedimiento, lo que hacen las mafias es intentar engañar a la gente, decirle que es muy complicado y demás, pero es falso, es mentira. En cuanto a otros momentos en que ha habido compraventa de citas, hemos actuado con inspecciones de la Policía Nacional y de la Inspección de Trabajo, pero también va disminuyendo porque estamos ofreciendo más citas.

Catalunya resolverá los expedientes de 46.500 migrantes por vía ordinaria antes de llegar a junio

Hay 46.500 personas pendientes de regularizar por la vía ordinaria. El Gobierno ha prometido que antes del 16 de junio -el plazo para la extraordinaria termina el 30-, lo solventará. ¿Cómo puede garantizarlo y por qué no se resuelve antes?

Porque podremos hacer un procedimiento de urgencia para la resolución de estos arraigos gracias a las modificaciones del reglamento de la ley de Extranjería. Nos hemos comprometido a hacerlo antes del 16 de junio, pero yo les garantizo que aquí en Catalunya será bastante antes. Intentaremos que sea antes de llegar al mes de junio.

El Govern trabaja en una norma autonómica para que, en la renovación de los papeles, se tenga en cuenta el conocimiento del catalán. ¿Será un requisito?

En el arraigo ya hay un informe de integración social en el que el catalán siempre se tiene en cuenta. Y esto se mejorará e implicará, evidentemente, el catalán y, seguramente, las otras lenguas cooficiales. La idea que tiene la Generalitat es que se tenga en cuenta si se está haciendo algún curso y, por eso, era muy importante que se incrementara la oferta, como se ha hecho. Estoy absolutamente convencido de que una persona que viene a Catalunya a trabajar, también tiene que aprender catalán. Si le damos la oportunidad de que lo aprenda, lo hará seguro. El requisito podría ser estar haciendo un proceso de aprendizaje del catalán, pero eso no quiere decir que se le haga un examen de nivel.

La delegación de competencias en inmigración a Catalunya podría volver al Congreso si Podemos y Junts se ponen de acuerdo para que no decaiga. ¿Usted cree que sería positiva?

Es una negociación parlamentaria, yo aplico lo que me llega. Se está haciendo un muy buen trabajo en las oficinas de extranjería, se han expedido casi 600.000 expedientes. El funcionamiento es óptimo, aunque seguramente, con más personal, podríamos incrementarlo. Pero cualquier ámbito que entre dentro del Estatut y de la Constitución, y que haga que el autogobierno gane determinadas competencias, que al final siempre son compartidas porque cada Administración tiene un peso determinado, yo no lo considero un hecho negativo.

¿Cree que la voluntad es echar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional?

Absolutamente no. Hay mucho trabajo en Catalunya en el ámbito de la seguridad. El año pasado se desarticularon cerca de 100 grupos de crimen organizado y este año llevamos más de 40. Estamos descabezando redes de narcotráfico, de trata de seres humanos, y de contrabando. También en el ámbito de las expulsiones de personas multirreincidentes que no son españolas, que han sido 441 personas y, si se compara con 2017, que es el último año de Gobierno del PP, supone un incremento del 40%.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto. / Ferran Nadeu / EPC

Ante la multirreincidencia, ¿qué más hay que hacer?

Tú puedes hacer mucho trabajo policial, pero después te tiene que acompañar el trabajo judicial, porque se debe poder procesar a estas personas, hacer los juicios rápidos cuando toca y, evidentemente, en lo que permita el magistrado, poder obtener más ingresos en prisión por actividades delictivas, sean muy graves, como es el crimen organizado, o sean más leves, pero que provocan percepción de inseguridad, como son los hurtos. Las medidas que se han tomado son buenas y están funcionando.

A mí me han hablado de mil problemas: de vivienda, de seguridad, de convivencia... pero del burka, le prometo que no me han hablado en la vida

¿Usted está de acuerdo con prohibir el burka en las calles como quiere hacer el Ayuntamiento de Lleida?

A mí, personalmente, no me gusta el burka. Veremos el recorrido que tiene, pero yo no quiero entrar en el marco mental de la derecha. Yo pateo calles, barrios, hablo con alcaldes, con responsables públicos, de forma constante desde hace muchos años, y a mí me han hablado de mil problemas: de vivienda, de seguridad, de convivencia... pero del burka, le prometo que no me han hablado en la vida.

Pero lo propone el PSC, no la derecha.

Lo propone un ayuntamiento gobernado por el PSC, pero no el PSC.

Pero, ¿hay que prohibirlo?

Tiene connotaciones de derechos fundamentales y no soy la persona más pertinente para decir si existe la posibilidad o no de prohibirlo. Es una cuestión más pedagógica que punitiva.

Se habla de que Catalunya es el 'jardín de Europa' en lo referente a la marihuana.

Es verdad que en los últimos años ha habido un aumento del cultivo de marihuana, pero también han aumentado mucho las incautaciones. El trabajo que hacemos con las compañías eléctricas nos permite ir detectando dónde hay cultivos, sobre todo 'indoor', pero también 'outdoor'. El año pasado se incautaron más de 100 toneladas de marihuana. La mayor parte de este cultivo es para vender fuera. Estamos destinando muchos más efectivos policiales a combatir esta lacra.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto. / Ferran Nadeu / EPC

¿Estos grupos son cada vez más violentos?

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No. En muchas bandas, las armas que tienen son para defenderse de otras redes de crimen organizado, pero no contra la policía. Si miramos los países de nuestro entorno, en el ámbito de asesinatos u homicidios relacionados con la droga, aquí son bastante anecdóticos. Hemos mejorado los datos de seguridad y podemos afirmar con toda rotundidad que Catalunya y España son territorios seguros.