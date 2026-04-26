Carlos Prieto, delegado del Gobierno en Catalunya: "La alerta antiterrorista se reforzará durante la visita del Papa"

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto (Barcelona, 1975), mantiene reuniones cada martes para preparar la visita del Papa, que contará con un dispositivo de seguridad "muy elevado", aunque asegura que los fieles podrán saludarlo “con total normalidad”. En esta segunda parte de la entrevista con EL PERIÓDICO, también defiende el consorcio de inversiones como una herramienta para acelerar la ejecución de obra pública en Catalunya, niega que haya habido dejación de funciones del Gobierno socialista en Rodalies y avala limitar la compra especulativa de vivienda para evitar que se convierta en un negocio.

Esquerra sigue pidiendo que se cumpla con el acuerdo de investidura de Salvador Illa, que prevé que Catalunya pueda recaudar el IRPF. ¿El Gobierno cumplirá con esta condición?

El Gobierno y la Generalitat están hablando de esta cuestión. Hay que darle tiempo para que lleguen a un acuerdo satisfactorio para todas las partes.

El Congreso votará esta semana sobre la creación del consorcio de inversiones. ¿No le parece rebuscado que se tenga que crear un órgano para que se garantice la ejecución de las inversiones en Catalunya?

No, me parece que puede ayudar a incrementar la liquidación de obra pública. Y también es un acuerdo en el que el Gobierno admite que está muy bien que el ejecutivo más cercano a la ciudadanía pueda decir si el conjunto del desarrollo de la obra pública va bien o mal, y pueda acelerar su ejecución cuando haga falta. Alguien se puede sorprender, pero me parece una iniciativa que lo que quiere es poner remedio a retos que tenemos por delante.

Ante el caos que ha habido en Rodalies, ¿cree que ha habido dejación de funciones por parte del Gobierno?

Hubo dejación de funciones por parte del Gobierno del PP, que no invirtió ni un euro en la red de Rodalies durante ocho años. Nosotros lo estamos haciendo, nunca se había invertido tanto, y con estos 8.000 millones la pondremos al día. Evidentemente, no será inmediato, pero se están haciendo muchos avances.

Un ministerio es bastante más que un ministro, pero Puente ha estado absolutamente al tanto de todo sobre Rodalies

El ministro de Transportes, Óscar Puente, no visitó Catalunya hasta tres meses después.

Yo he tenido aquí en la Delegación al secretario de Estado, José Antonio Santano, días, días y días, junto a su equipo, y los he visto muy implicados. Un ministerio es bastante más que un ministro, pero el ministro ha estado absolutamente al tanto de todo y en conversaciones permanentes con el president de la Generalitat y la consellera Paneque. Se está actuando decididamente. No es momento de buscar culpables, es momento de buscar soluciones.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto. / Ferran Nadeu / EPC

El Govern se plantea limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya. ¿Debería tomar medidas también el Gobierno?

La ley le da competencias en vivienda a la Generalitat y el Gobierno tiene un paraguas, evidentemente legal, que le tiene que dar cobertura. Lo hemos hecho en el ámbito especulativo. Si alguien quiere hacerse rico, que invierta en bolsa; nosotros impediremos que lo haga con la vivienda. Hay que liberar suelo y construir con colaboración público-privada.

¿Cómo será el dispositivo de seguridad ante la visita del Papa?

Llevamos mucho tiempo trabajando en el dispositivo de seguridad del Papa. Cada martes tengo una videoconferencia con varios ministerios: Presidencia, Interior, Exteriores y la Secretaría de Estado de Comunicación. También hay otra comisión técnica y otra institucional que está pendiente de convocarse y que estará presidida por el president Salvador Illa. La seguridad del Papa es un elemento muy delicado y estará plenamente garantizada. Los fieles y las personas que quieran saludarlo, aunque sea a distancia, lo podrán hacer con total normalidad.

El delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto. / Ferran Nadeu / EPC

La seguridad del Papa es un elemento muy delicado y tendrá toda la seguridad garantizada

¿Se elevará la alerta antiterrorista?

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El nivel 5 es cuando hay un atentado terrorista. Ahora estamos en el nivel 4, que es el máximo antes del 5. A veces, hay alerta 4 reforzada, como será, evidentemente, durante la visita del Papa. Habrá medidas, no únicamente en el ámbito terrorista, sino para garantizar su seguridad durante toda la visita a España, que será de varios días, muy compleja, con una agenda tremenda y con muchos escenarios.