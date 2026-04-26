Gernika recuerda a sus víctimas y clama por la paz en el 89 aniversario del bombardeo

El lehendakari, Imanol Pradales, ha presidido esta tarde en el cementerio de Gernika un homenaje a las víctimas del bombardeo perpetrado hace 89 años en este municipio por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana, un acto de recuerdo que ha tenido lugar en una jornada conmemorativa marcada por la llamada unánime a la paz.

Además del lehendakari, han acudido hoy a Gernika el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia; y los embajadores en España de Armenia, Azerbaiyán y Bosnia, Sos Avetisyan, Ramiz Hasanov y Vesna Andree-Zaimovic, respectivamente.

También han estado presentes, entre otros, el presidente del PNV, Aitor Esteban; el portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano; y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza.

La jornada se ha iniciado con la inauguración de una escultura creada por Iñigo Urreta, que señala a esta villa vizcaína como Lugar de Memoria Democrática, una designación que el Gobierno central aprobó en 2024.

Gernika por la Paz

Durante el acto, el secretario de Estado ha defendido la importancia de la memoria como una "señal de alerta" para evitar que "hechos traumáticos" del pasado vuelvan a repetirse, en un contexto de resurgimiento de las fuerzas de extrema derecha.

En la jornada, se han entregado los Premios Gernika por la Paz y la Reconciliación a los representantes de los gobiernos de Azerbaiyán y Armenia, por su contribución al fin del conflicto entre ambos países, y a la iniciativa internacional en favor de Gaza Global Sumud Flotilla.

A través de sendas cartas leídas por sus embajadores en España, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinian, y el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, han agradecido el reconocimiento, que han acogido como "un honor".

Presidente de Azerbaiyán

El presidente de la República de Azerbaiyán ha transmitido, además, que el "brutal crimen" perpetrado contra Gernika por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana constituye "una de las páginas más trágicas y sangrientas del siglo XX".

Por su parte y por medio de la misiva leída por su embajador, el primer ministro de Armenia ha agradecido el "compromiso constante" de los organizadores del premio -entre los que figuran el Ayuntamiento de Gernika y el alemán de Pforzheim- "con los valores de la paz y el entendimiento mutuo".

Por su parte, el alcalde de Gernika, José María Gorroño, ha abogado por facilitar la paz ante los últimos conflictos internacionales y ha hecho un llamamiento a "defender y reforzar los mecanismos internacionales" para preservarla.

Sirenas 89 años después

También ha reclamado la necesidad de "exigir responsabilidades a quienes vulneran las normas y seguir apostando por la diplomacia como herramienta principal para resolver conflictos".

La localidad de Gernika, que ha vuelto hoy a escuchar con estremecimiento el sonido de las sirenas que hace 89 años anunciaron la llegada de los aviones enemigos, ha homenajeado también al periodista británico George Steer, quien contribuyó con sus crónicas a dar a conocer al mundo la devastación causada por el bombardeo.

También el cuadro "El Guernica", de Pablo Picasso, hizo partícipe a la población mundial de la tragedia del ataque aéreo de Gernika y hoy el traslado a Euskadi de esta obra ha vuelto a ser reivindicado por el presidente del PNV.

Imagen de archivo de una vista del Guernica de Picasso en el Museo Reina Sofía.-EFE/Chema Moya / efe

En declaraciones a los medios, Aitor Esteban ha reclamado un "estudio serio" sobre la posibilidad de que el cuadro del pintor malagueño, que en la actualidad se expone de forma permanente en el Museo Reina Sofía de Madrid, pueda ser exhibido de manera temporal en el País Vasco.

'No a la guerra'

Por su parte, EH Bildu, a través de su portavoz en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha reivindicado "la paz, la justicia social y la soberanía de las naciones" con motivo del aniversario.

Desde el Partido Socialista, su secretario general en Euskadi, Eneko Andueza, ha recordado a las víctimas del bombardeo de Gernika y a las que en la actualidad "sufren en Oriente Medio por la intolerancia y el fanatismo" y ha afirmado que hoy es "un día para volver a reivindicar el 'no a la guerra’".

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Los actos en recuerdo del bombardeo de Gernika finalizarán esta noche, con un paseo con velas encendidas por las calles de esta villa, en el que los vecinos volverán a recordar a las víctimas y clamar por la paz.