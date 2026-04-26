La 'vía exprés' para obtener las ayudas por dependencia: las claves del nuevo plan del Govern

El Govern ha anunciado que el martes aprobará un decreto ley para poner en marcha una 'vía exprés' que permita acelerar la concesión de las ayudas por dependencia. Se trata del 'Pla Cura', una reforma del procedimiento de valoración de los solicitantes para pasar de una media de 397 días de espera de reconocimiento de la prestación a un máximo de 60, además de un mecanismo "automático" para que a los dependientes más severos, los de grado tres, empiecen a recibir la ayuda mínima en dos semanas a la espera de la definitiva. A continuación, las principales claves del anuncio.

En estos momentos, hay más de 128.000 personas que están a la espera de recibir la prestación por dependencia, pero la Generalitat ya tienen detectadas que 12.800 de ellas son potencialmente de grado tres, es decir, del nivel más alto de dependencia. La mayoría son personas mayores, pacientes psiquiátricos o menores. A partir de este mes de mayo se les reconocerá de forma "automática" esta condición con una simple llamada o videollamada y pasarán a cobrar en cuestión de dos semanas 200 euros -el mínimo fijado para este grado- mientras esperan que se les conceda la prestación definitiva o la plaza de residencia o de centro de día solicitada.

El decreto ley prevé también acortar el tiempo de espera del resto de solicitantes unificando la valoración del grado de dependencia y el plan individual de atención en una sola visita domiciliaria con un equipo multidisciplinar. El objetivo es resolverlo en un solo acto administrativo y que, así, se eviten dilaciones en el tiempo que acaban perjudicando a la persona que necesita recibir la ayuda. Tras el reconocimiento del derecho a la prestación, que debería producirse en un plazo de máximo 60 días desde la solicitud, el primer cobro debería producirse en dos semanas. De este sistema, según cálculos del Govern, se podrían beneficiar cada año 65.000 personas.

El objetivo del Govern es que la tramitación de la ayuda de la dependencia sea más simple y que se pueda activar desde los centros de atención primaria porque es allí donde médicos y trabajadores sociales conocen mejor qué pacientes están en una situación de mayor urgencia y ofrecer una atención integrada. La reforma del modelo que se pretende pasa así por una mayor coordinación entre los departamentos de Salut y Drets Socials y por dar más peso al "criterio clínico" para agilizar el procedimiento de valoración de los solicitantes.

El plan del Govern para acelerar las ayudas a la dependencia prevé una inversión de 25 millones de euros que, en un contexto de presupuestos prorrogados, saldrán del suplemento de crédito de 9.100 millones aprobado a la espera de si acaba habiendo o no nuevas cuentas. Servirán, principalmente, para contratar a 200 profesionales de Drets Socials para agilizar las valoraciones de grado de los solicitantes y poder asumir hasta 25.000 visitas más de las que ahora se realizan para acortar la lista de espera. La previsión del 'Pla Cura' es que pasar de 25 servicios de valoración de la dependencia a 375 equipos de atención primaria y 107 de servicios sociales básicos.

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Ya se ha aplicado una prueba piloto del plan en Vic, con una población de 60.000 habitantes, donde la Generalitat ha constatado que es posible acortar el proceso a 60 días. A partir de septiembre y hasta el mes de marzo del año que viene, el modelo se extenderá a una población de un millón de habitantes. En concreto, a 18 centros de salut integral de referencia. En abril de 2027 se hará un balance para ir implantando el modelo de forma generalizada en toda Catalunya.