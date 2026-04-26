Naftali Bennett y Yair Lapid se alían en Juntos, el partido que quiere echar a Netanyahu del gobierno

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, y el ex primer ministro Naftali Bennett presentaron este domingo Juntos, el partido resultante de la fusión de sus formaciones de centro y centro-derecha, respectivamente, y que pretende echar del gobierno a Benjamín Netanyahu en las elecciones generales de este otoño.

Al frente de la nueva formación estará Bennett, el candidato favorito en las encuestas y que ya concurrió junto a Lapid en una coalición a los comicios de 2021, consiguiendo en ese momento desbancar a Netanyahu del poder.

Las disputas dentro de esa alianza acabaron entonces en la convocatoria de nuevas elecciones en 2022, que llevaron de nuevo al poder a Netanyahu, quien consiguió formar un gobierno junto a partidos de extrema derecha y judíos ortodoxos.

Nuevo partido

Bennett y Lapid presentaron este domingo en una rueda de prensa conjunta el nuevo partido, resultante de la fusión de sus formaciones, Yesh Atid (Hay Futuro) y Bennett 2026.

"Estamos viviendo un momento crucial. Los momentos cruciales exigen acciones audaces. Y eso es lo que estamos haciendo esta noche", dijo Bennett, que añadió que aliarse es "el acto más sionista y más patriótico" que nunca han hecho por Israel.

"La era de la división ha terminado; la era de la reconciliación ha llegado", continuó Bennett, que prometió que si llega al poder, establecerá una comisión de investigación estatal sobre los fallos de seguridad que posibilitaron el ataque del 7 de octubre de 2023, limitará el mandato del primer ministro a ocho años y protegerá "las tierras de nuestro país" sin ceder "ni un ápice al enemigo".

Superarían a Netanyahu

De acuerdo al último sondeo electoral del Canal 12 israelí, sus partidos obtendrían juntos un total de 28 escaños -21 para Bennett y 7 para Lapid-, superando al partido de Netanyahu (Likud), pero sin llegar a los 61 escaños de la mayoría, por lo que tendrían que pactar con otros partidos.

En la rueda de prensa, Bennett tendió la mando a Gadi Eisenkot, segundo por detrás de Bennett en las encuestas, exjefe del Estado Mayor y dirigente del partido centrista Yashar! (¡Recto!), que este domingo celebró la creación de Juntos y calificó a sus líderes de "socios".

"Gadi, nuestra puerta también está abierta para ti. Pronto volveremos a un gobierno de todos, no de mí. Guiaremos al pueblo por el camino en el que cree la gran mayoría de los ciudadanos israelíes", le dijo.

Partidos sionistas

Preguntado por si se aliaría con partidos árabes, negó su intención de hacerlo, afirmando que solo se apoyará en partidos sionistas, y acerca de si se ve aliándose con Netanyahu aseguró que, "después de 30 años, es hora de despedirse de él".

Por su parte, Lapid afirmó que Israel "necesita la unidad como el aire para respirar" y animó al centro israelí a votar al nuevo partido. "Bennett es claramente derechista, pero es un derechista liberal, decente y respetuoso de la ley", dijo.

"Hoy nos unimos para ganar las elecciones y establecer un gobierno sionista fuerte y estable, una conexión entre el centro y la derecha, entre lo religioso y lo secular, entre el norte y el sur, sin evasivas ni extremismos", añadió.