Vox pide que el Parlament condene las "agresiones" a sus representantes durante Sant Jordi

Vox ha anunciado este sábado que ha registrado una propuesta de declaración institucional en el Parlament con el fin de que la Cámara catalana la haga suya y condene las "agresiones" que asegura que sufrieron representantes de esta formación durante la Diada de Sant Jordi. En declaraciones a las puertas del Parlament, el portavoz de la formación, Joan Garriga, ha asegurado que miembros de este partido sufrieron una violencia "totalmente exagerada, inadecuada y muy condenable" en paradas instaladas con motivo de esta festividad en Barcelona, Sabadell, Mataró y Cambrils.

Garriga ha dicho que una concejala de distrito de Barcelona tuvo incluso que ser ingresada en el hospital "por heridas", y ha culpado de este clima de "violencia" contra Vox a diputados de la CUP. En un comunicado, Vox detalla que sufrieron "ataques" durante Sant Jordi "la portavoz nacional de Juventud, Júlia Calvet, o la diputada Mónica Lora".

Por ello, Vox pide que el Parlament lea una declaración constitucional que condene políticamente estos hechos, que denuncie el "discurso de odio" de la CUP, que pida al gobierno catalán protección a los representantes de Vox y a sus carpas informativas y que reclame "emprender acciones legales contra los autores materiales e intelectuales" de estas agresiones. Garriga ha dicho que espera que la Junta de Portavoces del Parlament vele por que haya una condena de estos hechos.

Garriga asume su error al definir quién es español

Por otra parte, Joan Garriga ha asumido su error a la hora de exponer qué personas deben considerarse españolas. "Me equivoqué dejando a medias la pregunta de quién es español", ha comentado este sábado. Garriga aseguró este viernes, preguntado por a qué ciudadanos afecta el criterio de 'prioridad nacional' pactado con el PP en Aragón, que "es español el nacido de padre y madre española".

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El secretario general de Vox matizó ya este mismo viernes que esa interpretación resulta un "error" porque la legislación española dice que "es español quien tiene el DNI", y este sábado ha concluido, en la misma línea, que "es español el que tiene la nacionalidad española". "Solo puse un ejemplo y hay más formas de adquirir la nacionalidad", ha dicho Garriga, que ha defendido "endurecer" el acceso a la nacionalidad.