Los sindicatos de inquilinos envían más de 50.000 cartas vía e-mail a los diputados de PP y Junts para que no tumben la prórroga de los alquileres

Los sindicatos de inquilinos han enviado más de 50.000 cartas vía e-mail en tan solo 24 horas a los diputados de PP y Junts para que no tumben el decreto de prórroga de los alquileres el próximo martes en el Congreso. Ambos partidos han asegurado hasta ahora que están en contra de esta medida de la que podrían beneficiarse hasta un millón de ciudadanos con contratos que expiran entre este año y el que viene.

Las misivas se han enviado a través de un enlace creado por la Confederación de Sindicats de Inquilinas desde la tarde del pasado jueves para lograr que la reclamación llegue a los 48 diputados de estos dos partidos que disponen de un correo electrónico público. La plataforma permite a cada usuario adaptar la carta y escribir los motivos por los que pide a estos dirigentes que no voten en contra de un decreto que permite mantener las condiciones de alquiler que tienen en estos momentos durante dos años más.

Llegar hasta las 100.000

En el mediodía de este sábado ya se había superado las 68.000 cartas y el enlace permanecerá activo hasta la hora de la votación de este martes. El objetivo de los sindicatos es superar las más de 100.000. "PP, Junts y Vox ya han anunciado que votarán en contra y que darán la espalda a los más de dos millones de personas a las que se les acaba el contrato y que pueden verse expuestas a expulsiones o subidas de precio", ha asegurado el portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, que ha emplazado a los afectados a explicar a los diputados de estos partidos las consecuencias que puede tener su voto.

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El decreto de prórroga de los alquileres está en estos momentos en vigor, pero depende de la votación del martes para que continúe vigente. Si decae por falta de mayoría en el Congreso, los inquilinos cuyos contratos expiren este año o el que viene quedarán expuestos a nuevos incrementos. Justo este sábado, los Comuns han recordado que quedan aún tres días para que los diputados se pronuncien y aseguran mantener conversaciones con Junts para tratar de convencerlos para que cambien de opinión.