Illa cita a los consellers para acelerar la mejora de los servicios públicos con los presupuestos en el aire

Siguiendo la doctrina benedictina 'ora et labora' que ha tratado de imprimir a su Govern desde que fue investido president de la Generalitat en agosto de 2024, Salvador Illa vuelve a enclaustrar por cuarta vez en esta legislatura a sus consellers en un monasterio de esta orden religiosa tras haber tenido que gestionar los meses más complicados del mandato. Desde el Món Sant Benet buscará este fin de semana alinear a su tropa para acelerar la mejora de los servicios públicos tras un arranque de año de contratiempos marcado por la crisis de Rodalies, las huelgas en sectores tan sensibles como la educación y la sanidad y la retirada de los presupuestos. El objetivo es llegar al verano habiendo logrado un cambio de rasante y con las cuentas en el zurrón.

Las jornadas de trabajo del Govern, esta vez desde la comarca del Bages, en la Catalunya Central, tienen como principal misión "dar un impulso a la acción" del Executiu y centrarla en "acelerar la transformación" de los servicios públicos, según explican fuentes de Presidència. La estrategia es dar un espaldarazo a la agenda propia en materia de mejora y simplificación de la administración y a carpetas cruciales que impactan en la vida de los ciudadanos, como la de vivienda, ámbito en el que presume de ser la comunidad con un plan más ambicioso, las ayudas a los colectivos más vulnerables o la seguridad, tras sacar pecho del resultado del plan contra la multirreincidencia.

A la búsqueda del revulsivo

Se trata de dejar atrás una etapa de reacción a las contrariedades y tomar las riendas de las propuestas para engrosar la lista de logros y el relato de una Catalunya "buena económica y moralmente", como dijo Illa en su discurso institucional de Sant Jordi, en la que la receta cohesionadora sea el combate contra las desigualdades. Pero a nadie en Palau se le escapa que la aprobación de unos nuevos presupuestos que dejen atrás los prorrogados desde 2023 sería el revulsivo más visible de que el Govern en minoría del PSC tiene cuerda y oxígeno para agotar con comodidad la legislatura.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior, Núria Parlon / Andreu Dalmau / EFE

"Las negociaciones de presupuestos siguen su curso", aseguran fuentes del Ejecutivo. El mutismo sobre cómo transcurren las conversaciones con ERC se ha impuesto para minimizar riesgos tras el bache que supuso retirar las cuentas para ganar tiempo y evitar que se estrellaran por el 'no' del Gobierno a la recaudación del IRPF. Hacen hincapié, además, en que el proyecto que tienen entre manos incluso "trasciende" la negociación coyuntural con los republicanos porque lo que se pretende es que los servicios de la Generalitat respondan con más eficiencia a las necesidades de los ciudadanos.

Justo esta misma semana, el Govern ha redoblado esfuerzos para agilizar la regularización de personas migrantes aprobada por el Gobierno y de la que ha hecho especialmente bandera Illa para avanzar hacia una Catalunya más inclusiva. También se han aprobado las mejoras salariales a los profesores, pese a que no las comparten los sindicatos mayoritarios, se han impulsado medidas para acelerar la construcción de vivienda asequible. Y han empezado los trabajos de escrutinio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para analizar las normas que elabora la administración catalana y trazar una hoja de ruta para hacerlas más eficientes y comprensibles.

Los retos por afrontar

No obstante, este balance convive con situaciones que empañan la gestión, como el hecho de que todavía no se haya recuperado la normalidad en Rodalies desde el accidente de Gelida de hace tres meses. La previsión es que la reducción de velocidad en 200 puntos y el servicio alterado en varias líneas se resuelva en mayo. También el conflicto laboral con los profesores está enquistado y el sector amenaza con más movilizaciones el mes que viene, además del pulso que mantienen más de 600 escuelas dispuestas a no hacer colonias el curso que viene si no se reabren las negociaciones. Y tampoco está resuelta la disputa con los médicos, que el lunes han convocado otra huelga, además de las previstas también en la segunda mitad de mayo y la reciente rectificación con el plan de incentivos a los CAP para que acortaran las bajas médicas.

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El arranque de año no ha sido como el Govern preveía. Tras el acuerdo del nuevo modelo de financiación que tenía que ser el principal acicate de la legislatura, vino el accidente de Rodalies en Gelida, la baja del president por una osteomielitis púbica, la de la consellera de Educació Esther Niubó por un cáncer del que ya se ha recuperado y, en estos momentos, la de la consellera de Salut, Olga Pané, por una fractura de peroné. No se han encauzado los presupuestos y está por ver el desenlace de la negociación con ERC, que continúa reclamando cesiones en soberanía. Pero Illa tiene todavía al alcance acuerdos para asegurarse la estabilidad y, aunque no exento de dificultades, Sánchez continúa en la Moncloa.