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El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | Sant Jordi: cuando la rosa y el libro tapan la política

Salvador Illa pasea con su mujer entre las paradas de libros y rosas durante la diada de Sant Jordi en Barcelona, el 23 de abril de 2026

Salvador Illa pasea con su mujer entre las paradas de libros y rosas durante la diada de Sant Jordi en Barcelona, el 23 de abril de 2026 / Victòria Rovira / EPC

Sergi Mas

Sergi Mas

Barcelona
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Aunque parece difícil, esta semana mágica y llena de libros, de cultura y de amor ha provocado que la política pase a segundo plano. ¡Ojalá se repita muchas veces!

Un podcast sobre Sant Jordi, donde la rosa y el libro tapan la política.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

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