El pódcast de EL PERIÓDICO | Sant Jordi: cuando la rosa y el libro tapan la política

Aunque parece difícil, esta semana mágica y llena de libros, de cultura y de amor ha provocado que la política pase a segundo plano. ¡Ojalá se repita muchas veces!

Un podcast sobre Sant Jordi, donde la rosa y el libro tapan la política.

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