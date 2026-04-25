Page, el 'verso suelto' con mayoría absoluta al que el PSOE esconde en la campaña electoral

Si hay un dirigente de peso con voz propia y diferenciada dentro del PSOE ese es sin duda Emiliano García-Page. El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (desde 2015) es además el único barón socialista que puede presumir de contar con mayoría absoluta. Y su trayectoria electoral ha sido desde hace 11 años ascendente. Eso sí, su enfrentamiento con Ferraz es total.

Los cauces de comunicación de García-Page con Pedro Sánchez están rotos (él mismo admite que hace más de seis meses que no hablan). El PSOE de Castilla-La Mancha no tiene tampoco una relación fluida con la dirección federal y el propio Page airea habitualmente y con sorprendente crudeza sus diferencias con el presidente del Gobierno y líder del PSOE o con el Ejecutivo socialista, al que hace unas semanas calificó como "un Gobierno vegetativo que ocupa las instituciones".

Lo que no cabe negar a Page es su persistencia en el discurso. Desde 2016, cuando él y otros barones consiguieron expulsar a Sánchez de la Secretaría General del PSOE, hasta hoy, el dirigente regional ha defendido posiciones muy similares. Rechazó los pactos de gobierno con Podemos - pese a que él llegó al Ejecutivo castellano-manchego tras un pacto con Podemos- o los acuerdos con los partidos independentistas. Lo defendió cuando Sánchez cayó en 2016 y lo mantuvo después de que el dirigente madrileño ganara las primarias federales en 2017 o cuando, un año después, presentó y ganó la moción de censura.

Su posición política está cerca de la que mantiene el expresidente Felipe González, a quien ha defendido cuando ha sido atacado desde dentro del partido por sus duras críticas a Sánchez.

Excelentes resultados electorales

De ahí el cisma absoluto con la dirección federal. Desde 2017, Sánchez ha ido anulando a su oposición interna -como ocurrió con Susana Díaz o con el fallecido Javier Lambán-, pero Page se ha mantenido firme gracias a sus excelentes resultados electorales, que contrastan enormemente con los del PSOE a nivel nacional y también regional.

En las autonómicas de 2015, Page consiguió el 36,1% de los votos frente al 27,3% que obtuvo Sánchez en la región en las generales de 2016. Nueve puntos de diferencia. Esta brecha se hizo incluso más amplia en 2019. En las autonómicas de mayo, Page subió hasta el 44,1% y Sánchez se movió entre el 32,4% de abril y el 33,1% de noviembre de ese mismo año. En mayo de 2023, el Partido Socialista sufrió una importante debacle en las autonómicas y municipales, pero el dirigente castellano-manchego se mantuvo ajeno al terremoto y subió hasta el 45%, revalidando su mayoría absoluta.

A pesar de su indudable tirón electoral, el PSOE cuenta lo mínimo con García-Page. El presidente autonómico no viajó a la cumbre internacional de Pedro Sánchez en Barcelona de mediados de abril. Alegó motivos de agenda para no hacerlo. Pero para la campaña de las próximas elecciones de Andalucía, ni siquiera le han pedido aun desde ninguna agrupación o provincia que participe, quizá para no incomodar a la candidata y exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Page sí estuvo, por ejemplo, en la campaña de Castilla y León, donde tuvo actos en Palencia, con la alcaldesa de la capital, la también crítica Miriam Andrés, y en Salamanca.

"El marco de la derecha"

En Ferraz desdeñan las posiciones de Page e incluso algunas fuentes lamentan que no haya ido a Barcelona porque "se habría dado cuenta del rechazo interno que genera". La secretaria de Organización, Rebeca Torró, llegó a decir, preguntada por Page, que no entendía cómo algunos dirigentes "compran el marco" de la derecha. En privado, son mayoría los dirigentes socialistas que critican con dureza sus posturas o que incluso le equiparan con las posiciones del PP.

García-Page no solo no da su brazo a torcer, sino que en los últimos años ha endurecido su posición. Los socialistas de Castilla-La Mancha disponen de encuestas que siguen dándoles una sorprendente mayoría absoluta en las elecciones autonómicas. Esos mismos sondeos erigen a García-Page como el líder político más valorado en la región, muy por encima de los dirigentes regionales, pero también de los nacionales de izquierdas y de derecha, incluidos el propio Sánchez o Alberto Núñez Feijóo.

Cruce de "líneas rojas"

Su equipo es consciente de que su tirón electoral se asienta en gran medida en su peso político nacional, muy superior al que representa la región que preside. Especialmente por su oposición a los pactos de Sánchez o a las de las políticas del Gobierno. Eso sí, puntualizan, esas diferencias "no responden a un cálculo electoral", sino a la defensa de los mismos principios que lleva defendiendo hace años. "La postura crítica de Page", explican a EL PERIÓDICO desde Toledo, "se ha ido incrementando, pero porque las líneas rojas que ha ido cruzando el Gobierno han sido cada vez mayores y más graves".

En este punto, citan la Ley de Amnistía pactada con Junts y ERC, la financiación autonómica acordada con ERC o a "las continuas cesiones al independentismo catalán o vasco". Unas decisiones, añaden, que "nunca debería haber tomado el PSOE". Entre 1983 y 2004, el presidente José Bono también mantuvo importantes diferencias con Felipe González o con José Luis Rodríguez Zapatero, pero con un nivel de enfrentamiento mucho menor que el actual.

Los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Andalucía, Juanma Moreno, en la Conferencia de Presidentes del Comité de las Regiones de 2025 en Helsingør, Dinamarca. / Francisco J. Olmo / Europa Press

Fuentes próximas al presidente regional equiparan su figura dentro del PSOE con la del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, dentro del PP. Mientras Page representa y defiende posiciones más a la derecha que las de su partido, Moreno tiene un perfil mucho más centrado, a la izquierda de Feijóo y, por supuesto, de otros referentes populares como Isabel Díaz Ayuso.

Eso sí, tanto Page como su equipo niegan cualquier ambición orgánica que vaya más allá de Castilla-La Mancha, donde confían en repetir su mayoría absoluta dentro de un año.