Junts celebrará una convención municipalista el 30 de mayo para actualizar el partido de cara a las municipales

A falta de un año para las elecciones municipales, los partidos empiezan a activar su maquinaria para llegar con todo preparado a la campaña. Junts, la formación que lidera el mapa local en Catalunya en número absoluto de alcaldías, reunirá a todos sus representantes territoriales el próximo 30 de mayo en una convención municipalista con la mirada puesta en los comicios de 2027, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Para entonces, el partido espera haber despejado la incógnita de su candidato en la plaza más importante: Barcelona.

El encuentro, que será presencial y cuyo emplazamiento aún no se ha cerrado, se celebrará justo a un año de las urnas y se enmarca en la estrategia de la formación para reforzar su implantación territorial y actualizar su discurso político en el ámbito local. La dirección quiere llegar al inicio del próximo curso político después de verano, con el trabajo avanzado y con una hoja de ruta definida que le permita revalidar su posición como primera fuerza municipal en Catalunya en número de alcaldes, pese a que el PSC gobierna para más población, esto es, en consistorios con mucho más poder.

La cita servirá para trazar los principales ejes que marcarán el debate público en los próximos meses. "Se trata de poner en común muchos de los temas que ocupan y preocupan al mundo municipal", resumen fuentes de la formación a este diario. Entre las cuestiones que se abordarán figuran la inmigración, la seguridad y la gestión del padrón, tres ámbitos en los que los posconvergentes han reforzado su discurso en el último año, junto a otros como la vivienda o la lengua catalana. Previsiblemente, también se debatirán asuntos que han escalado en la hoja de ruta interna del partido y que tienen su aterrizaje en el ámbito local, como la prohibición del burka, que Junts llevó al Congreso, aunque fue tumbada. Todos ellos se perfilan como cuestiones centrales de cara a las elecciones.

También servirá para articular un discurso común ante los nuevos frentes que se han ido abriendo, como la regularización extraordinaria de inmigrantes -a la que Junts se opone-, un ámbito en el que los ayuntamientos tienen un papel clave. Y, del mismo modo, se abordarán retos como el acceso a la vivienda. En este sentido, el partido buscará coordinar las políticas que defiende en el Congreso -donde prevé tumbar la próxima semana el decreto de prórroga de los contratos de alquiler-, el Parlament y los ayuntamientos. Una de las líneas que previsiblemente trasladará a su campaña para las elecciones municipales es su apuesta por combatir las ocupaciones, en coherencia con la posición que mantiene en las distintas instituciones.

Tercera convención municipalista

Además, como telón de fondo, la convención permitirá actualizar el posicionamiento político del partido en un momento en el que busca reforzar su perfil propio en el ámbito local y diferenciarse de Aliança Catalana, la formación independentista de extrema derecha que, según diversas encuestas, podría disputarle parte del electorado en determinados municipios.

Junts ya ha utilizado este formato en anteriores ocasiones. En mayo de 2025 celebró una convención municipalista en Vic, donde aprobó un documento con medidas para endurecer las condiciones de acceso al padrón, una cuestión que ha ganado peso en el debate local y que también ha sido uno de los ejes del discurso de Aliança Catalana, especialmente en el Ayuntamiento de Ripoll. Meses después, en octubre, organizó una segunda cumbre -en ese caso telemática- centrada en debatir el reglamento interno para la elección de candidatos, que posteriormente fue validado en un congreso nacional.

La incógnita de Barcelona

Precisamente, uno de los principales interrogantes que siguen abiertos es el del candidato en Barcelona, un nombre que el secretario general de Junts, Jordi Turull, aseguró que se conocería "antes de verano" y que fuentes posconvergentes dan por hecho que estará definido de cara a la cita del 30 de mayo. Se trata de una elección clave para la formación, no solo por la importancia de la capital catalana, sino también para cerrar una decisión que debía haberse anunciado antes del pasado verano y cuyos retrasos han ido alimentando la polémica. "Era favorable que en verano de 2025 ya estuviera escogido, vamos tarde. No pasa nada pero, cuanto antes lo tengamos, mejor", confesó el actual líder municipal, Jordi Martí, hace unos días en un acto del grupo municipal, tras reiterar su voluntad de ir como cabeza de lista.

En los últimos meses, han circulado diversos nombres, ya sea porque Junts los ha tanteado o porque se han ofrecido. Entre ellos, el expresident Artur Mas, el empresario Tatxo Benet, los exconsellers Quim Forn, Josep Maria Argimon, Victòria Alsina o Jaume Giró, así como el exdiputado Jaume Alonso-Cuevillas. Estos dos últimos también recibieron la llamada de Aliança Catalana.

Ninguna de estas opciones ha terminado de consolidarse, pese a que era la mejor vía que había encontrado la dirección para evitar una pugna interna entre Martí -sucesor de Xavier Trias en el Ayuntamiento-, y el vicepresidente del partido y también concejal, Josep Rius, persona de máxima confianza de Carles Puigdemont y cuyo nombre gana peso en el partido. Fuentes de las siglas aseguran que la decisión todavía no está tomada.

Los alcaldables ya anunciados

Más allá de Barcelona, la cumbre del 30 de mayo se perfila como una oportunidad para presentar propuestas y escenificar músculo territorial con parte de los candidatos ya designados. Junts continúa desplegando su estrategia municipal con la proclamación progresiva de alcaldables. A un año de las elecciones, el partido ya ha designado a más de 40 candidatos y prevé mantener este ritmo en los próximos meses.

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El objetivo es tener el "grueso" de las candidaturas cerradas antes del verano, aunque algunas se reservarán hasta principios de 2027. Por ahora, la formación ya cuenta con candidatos en plazas como L’Hospitalet de Llobregat, Girona, Sant Cugat del Vallès, Mataró, Santa Coloma de Gramenet, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú o Sitges.