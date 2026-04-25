El Gobierno lanza una campaña específica de becas para que haya más jueces y fiscales catalanes

Aunque Catalunya representa el 20% del total de la población que vive en España, ese peso no se traduce después en el porcentaje que hay de jueces y fiscales catalanes, cosa que provoca dificultades para cubrir las plazas en el territorio y que haya menos sentencias en catalán. Con el propósito de revertir esta brecha, el Gobierno ha lanzado una "campaña específica" de las becas Seré en las universidades catalanas para animar a los estudiantes de derecho del último curso a opositar sin que el coste de hacerlo sea una barrera.

Aquí hay menos tradición de opositar a la administración general del Estado Félix Bolaños — Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes

Así lo ha anunciado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la presentación de estas ayudas en Barcelona, en la que ha concretado que solo un 7,8% de las solicitudes de estas becas provienen de Catalunya pese a que suponen 12.600 euros anuales durante cuatro años para costearse los estudios. "Aquí hay menos tradición de opositar a la administración general del Estado", ha argumentado, algo que ha atribuido a "razones históricas" por el peso industrial y empresarial que tiene Catalunya.

El fomento de la lengua

Eso explica, ha sostenido el ministro, por qué aquí hay más dificultades para cubrir las plazas de juez y fiscal, ya que hay una mayor movilidad de los funcionarios para volver a sus autonomías de origen y, por lo tanto, más provisionalidad. También ha provocado que en la actualidad haya menos sentencias en catalán que a principios de este siglo, algo que, ha explicado el ministro, están trabajando para revertir de la mano de las enmiendas que partidos como Junts y ERC han presentado a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia. Bolaños ha asegurado que el objetivo compartido es que el catalán "se utilice con normalidad" en la justicia en Catalunya, además de fomentar su aprendizaje en la carrera judicial en el resto del Estado.

Las becas Seré pueden solicitarse hasta el 7 de mayo y, aunque se pueden percibir hasta un máximo de cuatro años, el Gobierno está abierto a alargar ese plazo teniendo en cuenta que se tarda entre 5 y 6 años en preparar las oposiciones. Otro dato relevante que ha dado el ministro para explicar la razón de ser de estas prestaciones es que el 97% de las personas que logran aprobar la oposición han tenido que contar con el apoyo económico de sus familias.

Garantizar la "igualdad de oportunidades"

"La finalidad de estas becas es garantizar la igualdad de oportunidades, que no haya ni una sola vocación de servicio público que se quede por el camino porque su familia no tiene renta económica", ha subrayado, además de calificar estas becas como un "proyecto emblemático" de su ministerio que ha aglutinado el "consenso" de todas las asociaciones de jueces y fiscales.

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Bolaños ha recordado que durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya se concedieron unas ayudas con este mismo propósito, aunque "menos ambiciosas", y que fue el ejecutivo de Mariano Rajoy el que las suprimió. Si al principio de esta legislatura se destinaban 1,6 millones del presupuesto a las becas, ahora esa cuantía se ha incrementado a 18 millones, cosa que ha permitido pasar de 245 prestaciones a 1.425, además de duplicarla de los 6.000 a los 12.600 euros, que suponen 1.050 euros mensuales para los opositores que las obtengan.