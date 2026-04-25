Los críticos de ERC deberán presentar 772 firmas para forzar la consulta para romper con Illa

Los colectivos críticos de ERC registraron hace dos semanas una petición para celebrar una consulta a la militancia para que el partido "retire la confianza" al president Salvador Illa y renuncie a seguir llegando a pactos con el Govern y con el PSC. Para conseguir que se celebre esta votación, antes deberán recoger un 10% de avales de los afiliados. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la dirección ya les ha comunicado que deberán presentar 772 firmas antes del 29 de mayo a las 19 horas de la tarde. Son los requisitos que fijan los estatutos. Si lo consiguen, tendrán la consulta.

Esta es una iniciativa impulsada por un grupo de militantes entre los que destacan Xavier Martínez-Gil, líder del Col·lectiu 1 d'Octubre, y el exconseller Alfred Bosch. Los dos, en otoño de 2024, intentaron disputarle el liderazgo del partido al actual presidente, Oriol Junqueras. Lo hicieron en candidaturas separadas, pero compartían en el programa un gran objetivo común: que ERC dejara de pactar con el PSC. Perdieron aquel congreso, pero ahora vuelven a la carga.

Los críticos han impulsado esta consulta con la voluntad de frenar las conversaciones sobre los presupuestos entre ERC y el Govern. Cuando registraron su petición, sabían que el plazo para buscar avales caería en mayo, en el momento más intenso de la negociación. Su voluntad, pues, es completar una jugada con tres movimientos: conseguir las firmas, forzar la votación y frenar las negociaciones como mínimo hasta que los militantes se hayan pronunciado. "Lo hemos hecho ahora para poder influir en las decisiones políticas reales", explican fuentes de los críticos consultadas por EL PERIÓDICO.

Xavier Martínez-Gil, Àngel Ruiz y Joan Segarra entregando los avales insuficientes para liderar ERC. / MARC PUIG I PÉREZ / ERC

¿Lograrán las firmas necesarias? El listón de avales es alto. Los impulsores, para encontrar apoyos, apelan a los grandes incumplimientos del acuerdo de investidura que ERC firmó con el PSC en agosto de 2024. Recuerdan, por ejemplo, que la nueva financiación para Catalunya aún no está lista y que el Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado la posibilidad de que la Generalitat recaude el IRPF, pese a que era uno de los puntos estrella del acuerdo.

Los críticos ya tienen su propuesta de pregunta en el caso de que logren forzar la consulta: "¿Estás de acuerdo en que ERC retire la confianza otorgada al president Salvador Illa atendiendo a que no ha cumplido con sus compromisos de investidura relativos a la soberanía fiscal, la promoción y protección de la lengua catalana, la Convención Nacional para la resolución del conflicto político y el resto de medidas acordadas?". Ellos consideran que debería votarse que sí.

Búsqueda de apoyos

Para que la consulta tuviera más posibilidades de prosperar, los impulsores intentaron sumar el apoyo de Xavier Godàs, también excandidato a liderar ERC en el congreso que ganó Junqueras. Según ha podido saber EL PERIÓDICO, Godàs declinó la propuesta. Él no es partidario de hacer la consulta ahora, sino que considera que debería convocarse sobre el eventual acuerdo de presupuestos al que lleguen ERC y el Govern. Es decir, que los militantes deberían pronunciarse sobre si el pacto presupuestario les parece bien o no.

De hecho, todas las candidaturas que se presentaron para liderar ERC en 2024 se mostraron partidarias de consultar a los militantes los eventuales acuerdos presupuestarios a los que llegara ERC a partir de entonces. Se trataba de fiscalizar mucho más las relaciones con los socialistas. Incluso la candidatura de Junqueras, a través de Elisenda Alamany, lo consideró oportuno: "La militancia debería también poder pronunciarse sobre esto, es decir, si se tiene que poder aprobar el presupuesto o no". Nunca más se supo.

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Elisenda Alamany y Ricard Farin en el congreso de ERC de Barcelona. / Pol Solà / ACN

El movimiento de los críticos con la consulta también supone una oportunidad para la dirección del partido. Si no logran presentar las firmas y la votación cae, será un nuevo gesto de fuerza de Junqueras contra los colectivos que discrepan de él. Sería el segundo en poco tiempo, ya que la semana pasada los críticos perdieron el control de la Federación de Barcelona, la más numerosa de la organización, y la única que controlaban. Ahora manda Ricard Farin, que era el candidato de Junqueras.