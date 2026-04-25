Los Comuns reclaman a Sánchez que sea "igual de valiente con los fondos buitre" que con Trump

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea "igual de valiente con los fondos buitre" que con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así se ha expresado este sábado durante la jornada municipalista de los Comuns 'Caminem cap el 2027' celebrada en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), en la que también han participado el portavoz de los Comuns y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, y la alcaldesa de El Prat de Llobregat (Barcelona), Alba Bou.

Albiach ha afirmado que, o se arregla el problema de la vivienda o se puede dar un Gobierno liderado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y con el líder de Vox, Santiago Abascal, como vicepresidente. "Está muy bien querer ser el antagonista de Trump, está muy bien, pero es que nosotros también necesitamos el antagonismo a los fondos buitre, que son los que nos están expulsando de nuestras casas", ha añadido, y ha asegurado que ellos no se equivocan de adversario y quieren repetir el Gobierno de coalición, pero considera necesario abordar la situación de la vivienda.

Así, ha preguntado por qué el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, "está haciendo más por el acceso a la vivienda" que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y ha criticado a Sánchez por presentar un plan de vivienda para Catalunya que destina en 5 años, sostiene, lo mismo que los Comuns han negociado con el Govern para un año.

Mensaje a Junts y a Collboni

Por otra parte, en referencia a la votación en el Congreso de la prórroga de los alquileres, ha señalado a Junts por no haber clarificado el sentido de su voto: "Parece que podría votar en contra. ¿Qué manera es esta de querer a Catalunya y su gente?", ha preguntado, y ha añadido que todavía quedan tres días para poder alcanzar un acuerdo a este respecto.

Por su parte, Pisarello ha señalado al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni: "Me da mucha rabia ver a Collboni hacerse fotos en la cumbre progresista, mientras después me encuentro a gente que me para por la calle para decirme que llevamos tres años de parálisis en los que el turismo se ha vuelto más salvaje que nunca". En este sentido, ha asegurado que el alcalde ha "reducido a la mitad prácticamente" la inversión en vivienda pública y ha dejado, dice, de construir cuando se debería poder construir. "Creo que es fundamental recuperar la alcaldía de Barcelona y hacerlo con una propuesta valiente", ha añadido, y ha reivindicado que quien se dice de izquierdas debe mostrar valentía para limitar al poder económico.

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La alcaldesa del Prat, por su parte, ha llamado a defender un municipalismo progresista y a generar la confianza que los vecinos "necesitan", y ha añadido que el reto más importante de las ciudades en este momento es el de la convivencia. "Está en la mano de los pueblos y las ciudades la convivencia que tenemos, fortalecer la diversidad de nuestros barrios, cuidar esta convivencia, blindar desde la trinchera los valores de la democracia", ha sentenciado Bou.