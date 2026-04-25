Los Comuns trabajan para "implicar" a colectivos de inmigrantes en su campaña para las municipales

Recuperar la alcaldía de Barcelona es el principal anhelo que tienen los Comuns en las elecciones municipales del año que viene, aunque no el único. Gerardo Pisarello, alcaldable en la capital catalana, tiene entre manos el difícil reto de ser el sucesor de Ada Colau al frente de la candidatura, pero consolidando un perfil propio. Nacido en Argentina, está dispuesto a levantar la bandera de la Catalunya diversa y a capitanear una de las estrategias en las que está trabajando el partido, que es "implicar" en su campaña, pero también en sus listas, a colectivos de inmigrantes, en un momento de crecimiento de partidos como Vox y Aliança Catalana.

La diversidad tiene que llegar a los consistorios Candela López — Coordinadora nacional de Catalunya en Comú

"Una de las fórmulas para frenar a la extrema derecha es poner al frente a estos colectivos ante las fuerzas reaccionarias", defiende la coordinadora de Catalunya en Comú, Candela López, en declaraciones a EL PERIÓDICO. Ella misma se reunió hace unas semanas en Vic con un centenar de personas migradas o descendientes para "animarlas" a desempeñar un rol político, en unos encuentros que también están organizando en otros municipios con un índice significativo de inmigración, como Figueres y Salt. "La diversidad tiene que llegar a los consistorios", sostiene. En los últimos días se han puesto al frente de la defensa de la regularización aprobada por el Gobierno, así como de la réplica ante las iniciativas para prohibir el burka tanto en el Congreso como en municipios como Lleida.

Recuperar alcaldías perdidas

De esta apuesta, así como de la necesidad de enrolar en sus filas a personas jóvenes de entre 18 y 24 años, especialmente mujeres, hablarán este sábado en la jornada municipalista que celebran los Comuns en Sant Feliu de Llobregat para cerrar una hoja de ruta que será validada el 9 de mayo por el consejo nacional del partido. Las de 2023 no fueron unas buenas elecciones para el partido, que, además de Barcelona, perdió la mitad de las alcaldías que ostentaba entonces y se quedó con las ocho actuales. Sant Feliu fue una de las alcaldías que se quedaron por el camino, como también la de Montcada i Reixac, Castellbisbal o Altafulla.

Ahora, a un año de volverse a someter a las urnas, están analizando las teclas que tendrán que apretar para recuperar el terreno perdido, aumentar los 244 concejales que tienen en 106 municipios y alcanzar más gobiernos municipales a la vez que consolidan alcaldías icónicas como la de El Prat de Llobregat o Montornès del Vallès. Una de ellas es la de interpelar a esos sectores menos implicados en política como aquellos inmigrantes que tienen derecho a presentarse y votar en las municipales, pero también a los abstencionistas y a los barrios donde detectan que hay una base social de izquierdas.

Las coordinadoras de Catalunya en Comú, Candela López y Gemma Tarafa, en rueda de prensa / Quique García / EFE

De hecho, sitúan la segunda corona metropolitana como estratégica tras los cambios demográficos que ha sufrido en los últimos años, principalmente porque han ido sumando vecinos que vivían antes en Barcelona y que consideran que pueden sentirse atraídos por su proyecto político. Tener representación en todas las capitales de provincia es también prioritario en su cometido. Consideran consolidada su presencia en Tarragona y Lleida, pero el reto será tenerla también en la de Girona, donde están tratando de reforzar el partido en una ciudad donde hace tres años venció el PSC pero la suma independentista de CUP, Junts y ERC se quedó con la vara de mando. El puerta a puerta, el patearse las calles, los mercados y las plazas para movilizar a su electorado, asegura López, será la consigna de los próximos meses.

¿Solos o acompañados?

Si hay un asunto especialmente espinoso que también tendrán que afrontar los Comuns, que concurrirán con su propia marca, es el de la relación con Podem. En 2023 los dos partidos firmaron un acuerdo para presentarse juntos en todas las candidaturas. Ahora, con las relaciones rotas, ambas partes asumen que repetirán matrimonio en los municipios donde la convivencia funciona, mientras que irán por separado donde no. El caso más complejo es el de Barcelona, porque los morados ya han dejado claro que se presentarán con su marca solos o acompañados. "Damos por integrado a Podem dentro de Barcelona en Comú", asegura López. Pero Podem no lo considera así.

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En todo caso, ambas partes están dispuestas a abordar el asunto, así como a explorar los "frentes amplios". Así lo ha verbalizado el mismo Pisarello y lo defiende también la cúpula de los Comuns. Eso sí, avisan de que lo que no harán es "diluirse" tras otras marcas. El aviso va por ERC, que les ha enviado un listado de 47 municipios en los que los ecosocialistas se quedaron sin representación hace tres años para proponerles ir en una candidatura conjunta capitaneada por los republicanos. La respuesta es que en localidades como Igualada "puede tener sentido", pero reprochan que no comparten "la fórmula" si las confluencias no se construyen "desde abajo" y que, por lo tanto, estarán abiertos a alianzas en "casos concretos y puntuales".