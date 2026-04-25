Ayuso presume de un Madrid "indómito ante el terror" pese al "yugo" de un Gobierno que busca "trocear" España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reivindicó este sábado en España el principio de “ley y orden”, tanto en el ámbito legislativo como en el de la convivencia, y lanzó un mensaje en medio del debate sobre la “prioridad nacional” incluida en los pactos entre PP y Vox en Aragón y Extremadura: “Una cosa es defender a los españoles y otra crear odio al extranjero”.

Ayuso clausuró la jornada Entre Distritos del PP de Madrid con un discurso dirigido a presidentes y vocales vecinos de los 21 distritos de la capital. La presidenta llegó al acto acompañada por la canción Lady Madrid, de Leiva, y vestida con un chándal de Adidas con franjas blancas, rojas y verdes.

Durante su intervención, defendió una “mirada liberal de la vida” frente a lo que calificó como “leyes sectarias” y el “yugo del Gobierno”, al que acusó de impedir que la Comunidad de Madrid pueda “crecer todavía más de lo que podría estar haciéndolo”. La crítica coincidió con el anuncio, al otro lado de la ciudad, de la ministra y líder de Más Madrid, Mónica García, de que será la candidata de su partido a la Presidencia regional en 2027.

Un Gobierno “por encima de las reglas”

La dirigente madrileña insistió en su visión liberal y cargó contra el Ejecutivo central. “¿Quiénes se creen que son para decirnos a los madrileños cómo vivir? Cuándo abrir o cerrar nuestros negocios, decidir si nos relacionamos de una manera u otra, por qué zona salir, cómo ser buen artista o buen ciudadano. ¿Desde cuándo se les ocurre dosificar cuántas propiedades podemos tener y a qué precio las podemos alquilar? ¿De qué van?”, exclamó.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. / Matias Chiofalo / Europa Press

Más allá de la gestión, Ayuso puso el acento en el carácter “mestizo” de Madrid, tras una semana marcada por el debate migratorio, tanto por la regularización aprobada por el Gobierno como por la polémica sobre la “prioridad nacional” en ayudas incluida en acuerdos entre PP y Vox en Aragón y Extremadura, una propuesta rechazada en el Congreso de los Diputados.

“Siempre dimos por natural que personas totalmente diferentes, de cualquier zona de España y del mundo, si eran buena gente, solo podían mejorarnos”, afirmó.

La presidenta criticó dos enfoques que, a su juicio, no representan a Madrid: “Te dicen que si vienes de fuera vienes a delinquir y a quitarnos lo nuestro, y desde el Gobierno te dicen algo peor: que si vas a delinquir eres de los nuestros. Creo sinceramente que ninguna de las dos miradas nos representa. Ni conocen bien lo que es Madrid”, sostuvo, sin citar expresamente a ningún partido.

Ayuso defendió que Madrid nunca ha sido “ni nacionalista, ni regionalista, ni identitaria, ni ideológica” y volvió a reivindicar la posibilidad de “configurar vidas en libertad”. En ese contexto, rechazó que no se respeten “las reglas del juego” y acusó al Gobierno de situarse “por encima de las reglas” al amnistiar a “delincuentes” y “aterradores”, además de afirmar que “Cataluña es un país”. “Por eso les va tan mal”, aseguró.

“Odio al extranjero”

Según Ayuso, la gestión del Ejecutivo ha derivado en “infraestructuras cada vez más abandonadas”, falta de atención a “los problemas reales” y escasez de vivienda. A su juicio, la respuesta del Gobierno ha sido “provocar el estallido social enfrentando al pueblo”. “Por eso hemos llevado nuevamente a este Gobierno a los tribunales, porque simplemente pedimos ley y orden”, subrayó.

Frente a ese escenario, la presidenta defendió la situación de Madrid. “Hoy somos la primera economía de España, la más pujante, donde los servicios públicos funcionan mejor que en ningún otro lugar, porque la excelencia siempre exige rigor, porque la calidad siempre exige ser examinada y porque la convivencia exige ley y orden”, afirmó.

Ayuso extendió ese concepto de “ley y orden” más allá de la gestión pública y lo vinculó también a la convivencia. “Lo que hay que poner es esa ley y ese orden hacia las personas que delincan, hayan nacido en Boadilla del Monte, en Chamberí o en Guayaquil. Ley y orden solamente”, señaló.

En ese punto, lanzó una advertencia: “Una cosa es defender a los españoles y otra es crear odio al extranjero. Y es algo que nos preocupa mucho. Es una máxima nacionalista: no es amor a lo propio, sino odio a lo demás”.

“Madrid, indómita ante el terror”

En relación con la regularización aprobada por el Gobierno, Ayuso acusó al presidente del Ejecutivo de “viciar los censos electorales” y sostuvo que la medida podría “modificar el censo hasta en 10 escaños”.

En el tramo final de su intervención, prometió que, cuando el PP llegue al Gobierno, se va a “reiniciar España” y se “empezará de cero” con “una bajada masiva de impuestos”, construcción de vivienda, impulso demográfico, atracción de inversiones y un “sistema de pensiones sostenible”. “La clave es acabar con la pobreza y multiplicar la riqueza, y que llegue a todo el mundo”, defendió.

“Cuando un pueblo quiere ser libre, camina unido, se rebela contra la decadencia y los tiranos y se hace invencible. Y así es Madrid: indómita ante el terror, imbatible ante su amor por la libertad, por la vida y por España”, concluyó