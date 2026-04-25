La ANC escoge como presidente al pedagogo Josep Vila tras la renuncia de Lluís Llach

Relevo por sorpresa al frente de la Assemblea Nacional Catalana. El pedagogo Josep Vila ha sido escogido presidente de la entidad independentista después de que Lluís Llach haya renunciado a la reelección para pasar a ser vicepresidente. El argumento que ha pesado en su decisión es que, a sus 77 años, considera que su salud no le permite mantener una dedicación tan "fuerte" como la que ha tenido en los últimos dos años. Eso sí, el cantautor y activista continuará en el órgano de decisión de la ANC como vicepresidente.

"Hay que continuar trabajando para resituar la independencia en el centro del debate público", ha asegurado Vila en sus primeras declaraciones como presidente, en las que ha abogado por que el "frente civil" del movimiento se dedique a construir la mayoría social a favor de la independencia que ha ido menguando en los últimos años. A diferencia de lo que sucedió en 2024, cuando hicieron falta hasta seis votaciones para escoger a Llach como presidente, esta vez el relevo se ha producido a la primera. Vila ha obtenido 39 de los 58 votos emitidos, superando así la mayoría calificada de dos tercios necesaria para ser nombrado.

El nuevo presidente de la ANC, nacido en 1959, es pedagogo, docente y activista y su trayectoria ha estado centrada en el ámbito educativo. Es licenciado en Ciencias de la Educación y máster en resolución de conflictos y tiene también experiencia en el ámbito de la gestión, puesto que fue director de los servicios territoriales de juventud de la Generalitat en Girona, además de síndico y vicegerente de personal y organización de la Universitat de Girona. Antes de jubilarse, dedicó sus últimos años a la docencia universitaria y fue también director del instituto de Celrà.

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Vila está vinculado a la ANC desde su fundación, puesto que es socio desde 2012, y fue coordinador de la asamblea territorial de Girona entre 2022 y 2024. Desde ese año y hasta la actualidad formaba también parte del comité permanente bajo la presidencia de Llach asumiendo la labor de impulsar la relación de la ANC con el resto de entidades del movimiento independentista y mantener el contacto con los partidos políticos.