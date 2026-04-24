Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Libros Sant JordiBegoña GómezHan KangEncuesta CISGuerra IránBadalonaFeria de AbrilCristina Pardo
instagramlinkedin

Juicio por el caso Kitchen

Sánchez exige al PP que asuma su responsabilidad en el caso Kitchen y deje de proteger a Rajoy

El presidente del Gobierno reclama a los populares que no se desmarquen de la 'operación Kitchen' y asuman su responsabilidad

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. / José Luis Roca

EFE

NICOSIA
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado este viernes al Partido Popular a asumir su responsabilidad por la 'operación Kitchen' en vez de desmarcarse de ella y de amparar y respaldar al exjefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy.

Sánchez se ha referido al juicio por el 'caso Kitchen' en declaraciones a los periodistas a su llegada a la segunda jornada de cumbre informal de la Unión Europea que reúne durante dos días en Chipre a los líderes de los Veintisiete.

Rajoy negó este jueves en el juicio por el 'caso Kitchen' que existiera una "operación política" contra el extesorero del PP Luis Bárcenas o que partiese del Ministerio del Interior, y desmintió su acusación de que triturara la última hoja de la contabilidad B del partido.

Noticias relacionadas y más

Al pedirle su opinión por la actitud del PP ante este caso, Sánchez le ha pedido que asuma su responsabilidad y no se desmarque de este asunto, a la vez que le ha instado a no amparar al expresidente del Gobierno.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
  2. Begoña Gómez sostiene con una pericial que podía dirigir la cátedra y buscar financiación pese a ser ajena a la Complutense
  3. Salut sancionará al Hospital de Sant Pau e investiga a Sant Joan de Déu por 'fallos' en la detección del bebé maltratado
  4. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  5. Los 2 puentes festivos en Barcelona antes de verano y un superpuente para quienes puedan cogerse días
  6. Lista provisional de los libros más vendidos de Sant Jordi 2026: Regina Rodríguez Sirvent, Eduardo Mendoza, Gil Pratsobrerroca y Fernando Aramburu
  7. Un informe de la US Navy cifra en 278,7 millones de euros anuales el impacto de la base de Rota en la economía española
  8. Perdemos ventas, ganamos paz mental': así es el primer Sant Jordi de los floristas de Barcelona fuera de La Rambla

Sánchez exige al PP que asuma su responsabilidad en el caso Kitchen y deje de proteger a Rajoy

Sánchez exige al PP que asuma su responsabilidad en el caso Kitchen y deje de proteger a Rajoy

El Rey coge el micrófono en un coloquio: ¿cómo nos podemos asegurar que la inteligencia artificial actúa de forma ética?

El Rey coge el micrófono en un coloquio: ¿cómo nos podemos asegurar que la inteligencia artificial actúa de forma ética?

...Y Sánchez replica: "Somos unos buenos aliados"

...Y Sánchez replica: "Somos unos buenos aliados"

La 'Operación Cataluña' se asoma al juicio de la Kitchen al admitir Cospedal que Villarejo quería ser "recompensado" por sus "servicios al Estado"

La 'Operación Cataluña' se asoma al juicio de la Kitchen al admitir Cospedal que Villarejo quería ser "recompensado" por sus "servicios al Estado"

Mónica Oltra inicia la carrera por la alcaldía de Valencia: "Quiero escuchar, no entrar al barro"

Prohens abre la precampaña a un año de las elecciones en Baleares: "Esta vez el PP ha vuelto para quedarse"

Prohens abre la precampaña a un año de las elecciones en Baleares: "Esta vez el PP ha vuelto para quedarse"

La toma de posesión de María Guardiola sella hoy el fin del bloqueo en Extremadura

La toma de posesión de María Guardiola sella hoy el fin del bloqueo en Extremadura

Vox intenta llevar su batalla cultural a los presupuestos tras no lograr que la Generalitat Valenciana ejecute ni un euro de los 7,6 millones contra la inmigración

Vox intenta llevar su batalla cultural a los presupuestos tras no lograr que la Generalitat Valenciana ejecute ni un euro de los 7,6 millones contra la inmigración