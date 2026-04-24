Illa carga contra la 'prioridad nacional' de PP y Vox: "Perjudica la convivencia y la seguridad"

Tras situar Catalunya como adalid del proceso de regularización de inmigrantes y reivindicarlo como vía para fomentar la cohesión social, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dejado atrás la tregua política entre partidos que se impone en Sant Jordi para cargar contra el polémico acuerdo entre PP y Vox en Extremadura y Aragón bautizado como 'prioridad nacional' para el acceso a la vivienda pública y a las prestaciones sociales. "Perjudica la convivencia y la seguridad", ha alertado ante un modelo concebido para defender que los ciudadanos españoles tengan prioridad ante las personas migrantes pese a que la Constitución recoge que todos deben tener los mismos derechos sin discriminar por origen o país de nacimiento.

El pacto entre los populares y la extrema derecha que ha permitido la investidura de la extremeña María Guardiola, que ha encauzado la del aragonés Jorge Azcón y que podría tener también eco en la alianza valenciana entre ambos no deja de ser una suerte de réplica del 'American first' de Donald Trump que se puede traducir, según Illa, en una división entre "ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda".

"Mismos derechos y deberes"

"Lo que refuerza la seguridad es que haya una sociedad cohesionada, con los mismos derechos y los mismos deberes. No empecemos a distinguir. Es un camino enormemente equivocado", ha advertido el jefe de la Generalitat, aunque sin mencionar a PP y Vox directamente, durante el acto de presentación de los resultados de la implantación del Plan de Choque contra la Multirreincidencia junto al ministro de Justicia, Félix Bolaños.

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Illa lleva días erigiendo Catalunya en un territorio a las antípodas del modelo que abanderan PP y Vox a cuenta de la regularización apelando a la "memoria" de las olas migratorias de los años 60 y 70 y situándola también como una apuesta de "futuro" para una sociedad "ejemplar, abierta y próspera". Este fue, de hecho, el principal mensaje de su declaración institucional del jueves con motivo de Sant Jordi. "Fue una demostración de gran altura cívica", ha dicho en plena resaca de una jornada en la que, ha destacado, no se produjo ningún incidente relevante y supone un "mensaje pertinente y potente a todo el mundo" de que la "convivencia" debe pasar por delante en un momento de alta convulsión mundial.