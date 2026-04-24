Prohens abre la precampaña a un año de las elecciones en Baleares: "Esta vez el PP ha vuelto para quedarse"

"Este proyecto no es solo un proyecto de continuidad, queremos más, mucho más. Vamos a por más mayorías, más estabilidad y menos trabas de unos y otros. Esta vez el PP ha vuelto para quedarse".

A un año de que se celebren las elecciones autonómicas en Baleares, la presidenta de los populares, Marga Prohens, ha dado el pistoletazo de salida a la precampaña en un acto donde ha anunciado oficialmente su candidatura para revalidar el liderazgo del partido en el Congreso autonómico que se celebrará el próximo 23 de mayo.

Prohens ha agradecido los avales recibidos y el apoyo de afiliados y simpatizantes, subrayando que su candidatura representa la continuidad de un proyecto político que comenzó en un contexto "muy distinto", con el partido en la oposición y con escasa presencia institucional.

Durante su intervención, ha reivindicado el camino recorrido desde entonces, destacando la recuperación de la confianza ciudadana y el retorno del PP como fuerza mayoritaria en las islas. "Demostramos que era posible. Frente a quienes decían que no podíamos, hoy gobernamos y lideramos el cambio que pedían los ciudadanos", ha afirmado.

Acción de gobierno

La candidata ha puesto en valor la acción de gobierno desarrollada en estos tres años, asegurando que el Ejecutivo autonómico ha cumplido con su programa electoral "con rigor, moderación y sentido común". Entre las medidas destacadas, ha citado la bajada de impuestos, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, el refuerzo del sistema sanitario con la incorporación de nuevos profesionales, el apoyo a autónomos y emprendedores, y el impulso a políticas de vivienda con miles de inmuebles asequibles en marcha.

Asimismo, ha defendido la gestión del crecimiento poblacional y turístico desde la "responsabilidad y la coherencia", apostando por la contención y rechazando medidas que "ponen en riesgo la sostenibilidad de los servicios públicos".

Objetivo, 2027

Asimismo, la presidenta ha apelado a la unidad del partido poniendo el foco en las próximas elecciones que se celebrarán en 2027. "Empieza la cuenta atrás pensando en mayo del año que viene. Salgamos a decir orgullosos que somos el único partido unido en toda Baleares. Todo lo que hemos conseguido en las instituciones hasta ahora es solo un aperitivo, imaginad de lo que seremos capaces de conseguir y hacer con más mayorías, libertad e independencia", destaca Prohens.

En este sentido, ha advertido de que el PP volverá a ser "el rival a batir" y ha animado a la militancia a no dejarse influir por "los ataques y las descalificaciones" y a mantener la ilusión que permitió alcanzar el gobierno.

"Necesitamos un partido aún más fuerte, con mayorías más amplias que garanticen la estabilidad y permitan seguir avanzando en el cambio que hemos iniciado", ha señalado.

La presidenta del PP balear ha concluido su intervención haciendo un llamamiento a la participación en el Congreso del partido, con el objetivo de "reforzar el proyecto común y preparar el futuro de Baleares con más ambición, más cercanía y más compromiso".

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"Hace cinco años empezamos este camino juntos. Hoy os pido que lo volvamos a hacer. Porque el Partido Popular ha vuelto, y esta vez ha vuelto para quedarse", ha concluido.