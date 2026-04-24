Los peritos de Hacienda concluyen sus informes y se da vía libre a la declaración del expresidente Jordi Pujol y sus hijos

El foco del juicio a los Pujol está ya puesto en el lunes, cuando el tribunal de la Audiencia Nacional determine si el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley si está o no en condiciones de declarar y de defenderse de las acusaciones formuladas por el fiscal contra él por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales. Declare él o no, los que sí lo harán serán sus hijos y el resto de acusados. Pero para llegar a ese momento todavía tienen que acabar los informes periciales. El experto de auxilio judicial ha calificado de "mecanismo ilógico" los préstamos que Jordi Pujol Ferrusola firmó en México, pero cobró en Andorra.

El experto en cuyas conclusiones basa las suyas la Fiscalía Anticorrupción ha destacado que la operación "se instrumentó en efectivo", cuando en cantidades de tal magnitud, 930.000 y 356.000 euros, se debería haber hecho por transferencia para garantizar su trazabilidad. Pero sobre todo porque "la firma y la solicitud se hace en México, que es donde lo hacen y donde se firma", pero "Jordi Pujol Ferrusola exige que las disposiciones sean en Andorra, en su cuenta de Andbank".

Apariencia de legalidad

"Ahí no hay trazabilidad económica. Yo no he visto ni he tenido ningún justificantes a través del que me puedan demostrar que Bernardo Domínguez Moreno tenga cuentas en Andorra. Si no las tiene, cómo se coge una bolsa de deportes con 356.000, 930.000; lo vas a meter en una bolsa de deportes y lo vas a transvasar y pasar las fronteras como si pasases la puerta de tu casa", ha explicado el perito que a continuación ha hecho hincapié que después se devolvió a México. De ahí que entienda que con ellos lo que se pretendía es justificar el dinero que tenía en Andorra para dar apariencia de legalidad.

Los expertos continúan explicando las conclusiones de sus informes sobre la fortuna de la familia oculta en Andorra, que no fue regularizada ante la Hacienda española hasta 2014. El de auxilio judicial se ha mostrado tajante al declarar que esa regularización por parte de Jordi Pujol Ferrusola fue "una forma de despatrimonialización".

Jordi Pujol Ferrusola, entrando en la Audiencia Nacional.

El fiscal Fernando Bermejo considera que se era el objetivo de la línea de crédito por seis millones de euros firmado entre el padre del acusado Bernardo Domínguez Cerecedes, en el que Bernardo Domínguez Moreno figuraba como prestamista y Jordi Pujol Ferrusola como prestatario. Para Anticorrupción, se utilizó la entidad andorrana BPA con el único objetivo de permitir la transferencia de 2,4 millones de euros desde la Fundación Kopeland. En 2010 hubo otro préstamo de un millón de una forma similar, pero para la acusación no se ha acreditado ningún depósito o transferencia real relacionado con estos contratos más allá de lograr "una escenificación coordinada para incorporar fondos al patrimonio de Pujol Ferrusola".

La mayoría de las operaciones bajo sospecha las realizó el primogénito del expresidente, Jordi Pujol Ferrusola, que es el acusado para el que se solicita la pena de prisión más alta, en concreto 29 años. Los peritos continuarán escrutando sus negocios, desarrollados no solo en España, sino también en México y Gabón. La Fiscalía sostiene que se trata de contrataciones simuladas para camuflar comisiones presuntamente ilegales pagadas por determinadas constructoras a cambio de obra pública. La acusación pública también sostiene que existen préstamos inexistentes para justificar movimientos de fondos.