Junts avisa de que el catalán acabará siendo "irrelevante" si no es un requisito para vivir y trabajar en Catalunya

Junts "batallará donde haga falta" para que el catalán sea un requisito para obtener el permiso de residencia en Catalunya, con la mirada puesta en la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. "La integración o se hace en catalán o no es real; si no es un requisito para vivir y trabajar, acabará siendo irrelevante", ha advertido el secretario general de Junts, Jordi Turull, en unas jornadas sobre la situación de la lengua del partido celebradas en el campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.

Turull ha centrado su discurso en la delicada situación que atraviesa el catalán y ha defendido que la regularización debe ser una oportunidad para reforzar la lengua. El Govern, como avanzó EL PERIÓDICO, está trabajando en una norma autonómica para que el catalán se tenga en cuenta en los criterios para renovar los permisos a través de los informes de integración que se emiten un año después de la regularización. Sin embargo, Junts quiere ir más allá y que sea un requisito, una exigencia que también planteó el jueves el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Los posconvergentes ya explicaron la semana pasada que estudian denunciar ante la Unión Europea el proceso de regularización por una posible marginación del catalán, al considerar que las condiciones fijadas por el Gobierno "vulneran diversas directivas" y "marginan" la lengua como criterio de integración. "No aceptaremos ninguna propuesta que no lo contemple como requisito; batallaremos donde haga falta", ha insistido Turull.

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El dirigente también ha cargado contra el Executiu y contra el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, al que ha acusado de mentir. "El conseller Vila prometió que el requisito estaría y, como ven, ha engañado", ha afirmado el número dos de Junts, quien además ha calificado de "papel mojado" el Pacte Nacional per la Llengua, del que su formación y la CUP se desmarcaron. "No se puede defender la lengua si no se refuerza en las aulas y ante los tribunales", ha asegurado Turull.