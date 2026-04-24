Una delegación de Junts acompañará a Jordi Pujol a su juicio en Madrid

Jordi Turull, Josep Rull y Salvador Vergés son algunos de los dirigentes de Junts que han visitado esta semana al expresident Jordi Pujol tras conocerse su citación para declarar ante la Audiencia Nacional el próximo lunes, pese a que los forenses que lo examinaron hace seis meses concluyeron que no estaba "en condiciones" de ser juzgado. Una situación que el partido ha denunciado como un acto de "escarnio", "infamia" y "venganza" por lo que, a su juicio, representa su figura política. Por ese motivo, la formación ha informado este viernes de que una delegación se desplazará ese día a Madrid para acompañar al expresident en su comparecencia.

La comitiva estará encabezada por los vicepresidentes Toni Castellà y Josep Rius y contará también con la presencia del adjunto a la presidencia, Albert Batet; el portavoz en el Parlament, Salvador Vergés; los diputados en el Congreso Pilar Calvo, Isidre Gavín, Josep Maria Cervera, Marta Madrenas y Josep Pagès; así como los senadores Eduard Pujol, Teresa Pallarès, Francesc Ten y Joan Bagué. Una vez el expresident acceda al tribunal, donde los médicos forenses deberán examinar si está en condiciones de declarar, Rius atenderá a los medios de comunicación.

Carles Puigdemont explicó esta semana que, si su situación judicial no implicara una detención en caso de regresar a España, habría "acompañado" a Pujol en su viaje a Madrid. "Lo habría hecho con mucho gusto", escribió en X. Tras ese mensaje, Turull, Rull y Vergés publicaron en la misma red social fotografías de las visitas que han realizado al expresident en los últimos días.

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Pujol deberá declarar por la acusación de asociación ilícita y blanqueo de capitales, delitos por los que la Fiscalía solicita nueve años de prisión. Sin embargo, desde Junts insisten en que el proceso responde a una "voluntad continuada de humillación". "Es claramente una voluntad premeditada de escarnio y de venganza por todo lo que simboliza y encarna el president Pujol para Catalunya", escribió Turull en X. También ERC y los Comuns consideran inapropiada su citación por su estado de salud y por su edad, pues tiene 95 años.