Illa presume de una Catalunya "buena económicamente y moralmente" al frente de la regularización de inmigrantes

Una Catalunya diversa e inclusiva, adalid de la regularización de personas migrantes en España, sin "división ni confrontación" y que vuelve a "liderar" España en términos económicos, pero también en valores y en políticas destinadas a atajar las principales preocupaciones de la ciudadanía. Esta es la radiografía que ha hecho el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el que es, oficialmente, el primer Sant Jordi en el que puede desplegar su agenda política, social y cultural -el anterior estuvo marcado por el luto por la muerte del Papa Francisco-. "Catalunya es buena económicamente y moralmente", ha asegurado desde un Palau engalanado de rosas rojas que formará parte del epicentro de la festividad.

Para Illa, Catalunya es un ejemplo de "fraternidad y de humanidad", de una autonomía "comprometida con Europa y abierta al mundo, no encerrada en sí misma". El president ha defendido que le "guía una máxima moral irrenunciable", que no es otra que "todas las personas que viven y trabajan aquí merecen la misma dignidad, los mismos derechos y oportunidades, los mismos deberes y responsabilidades". Es aquí cuando ha sacado pecho del proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, a los que se les otorgará derechos para que contribuyan "a la prosperidad del país plenamente". Todo, en un momento de crecimiento del voto a la extrema derecha y con una oposición que está cargando duramente contra un proceso que en Catalunya beneficiará a unas 150.000 personas.

Tenemos que recordar cuando eran nuestros abuelos y bisabuelos los que tuvieron que irse en busca de una vida mejor

"El Govern, como la inmensa mayoría social del país, está plenamente comprometido para que este proceso se lleve a cabo de la manera más ordenada y en beneficio de todos", ha insistido tratando de aplacar las críticas, y ha dicho que la "regularización es memoria" porque conecta con todos aquellos que llegaron a Catalunya en busca de una vida mejor. "Tenemos que recordar cuando eran nuestros abuelos y bisabuelos los que tuvieron que irse en busca de una vida mejor", ha afirmado en un intento de reclamar empatía a la ciudadanía con los ahora recién llegados. "La regularización es, sobre todo, futuro. El futuro de una Catalunya ejemplar, abierta y próspera", ha rematado.

Illa defiende que está liderando un proyecto de "cohesión" y del "'sí' a la paz" siguiendo la estela del presidente Pedro Sánchez, pero también políticas en materia de vivienda que no está llevando a cabo ninguna otra comunidad autónoma. "Estamos construyendo más vivienda pública que nadie en España y logrando contener la subida de precios", ha reivindicado.

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Breve referencia al catalán

Illa se ha referido al catalán al final de su declaración, y de forma escueta, señalando que la lengua necesita "optimismo y confianza". El president ha asegurado que se está "invirtiendo más que nunca" en la promoción y el fomento del catalán, y que se alcanzarán las más de 150.000 plazas para aprenderlo. "Cada nuevo catalanohablante es una nueva esperanza, es el éxito colectivo del país", ha zanjado.