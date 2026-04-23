El PP tumba 27 años de socialismo en Lugo : "No hay compradores ni vendidos"

La moción de censura en Lugo, que hasta hace unas semanas parecía una posibilidad más que lejana, ya se ha asentado de sopetón en la ciudad. El Partido Popular lucense de Elena Candia ha presentado este miércoles la moción de censura para desbancar al PSdeG y al BNG del Ayuntamiento de Lugo. Lo hizo gracias al apoyo de la edil no adscrita María Reigosa en un escrito que contó con las trece firmas necesarias —las de los doce concejales del PP más la de Reigosa— y que fue presentado por Antonio Ameijide que, casualmente es portavoz del PP en la Deputación de Lugo.

Al filo del mediodía, el PP de Lugo convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa de Reigosa y Candia que comenzó a las 14.15 horas en el céntrico hotel Méndez Núñez. Flanqueada por el también popular Ramón Carballo, presidente local del PP, y por María Reigosa, y con el resto de ediles del partido rodeándolos, la ahora candidata a la Alcaldía detalló los motivos que la llevaron a dar este paso, que se consagra como un hito histórico en la democracia de la ciudad amurallada.

Candia, que ya fue regidora en Mondoñedo entre 2015 y 2020—tras su breve presidencia de la Deputación de Lugo—justifica la maniobra por el «inmovilismo» del Gobierno local. Además, ha asegurado que en esta moción de censura «no hay compradores ni vendidos», antes de pasar a explicar su programa de gobierno, o sus «10 porqués» y sus 45 medidas.

Frente a los aires de cambio, declaró que su intención no es «reventar proyectos» —iniciados por el bipartito—, sino que prefiere analizarlos «sin partidismos» para que se ejecuten. «Vamos a gobernar para todos, lo vamos a demostrar», añadió durante su discurso. «Un año es mucho o poco tiempo. La Administración tiene una maquinaria a veces más lenta de lo que nos gustaría, pero se puede compensar con ganas, con ilusión y con capacidad de trabajo, y el compromiso de no desaprovechar esta enorme oportunidad», apuntó.

«No voy a concurrir la plaza a la Xunta»

Nada más comenzar la comparecencia de Candia, María Reigosa tomó la palabra e inició su intervención defendiendo: «No voy a concurrir a la plaza de la Xunta». Su mensaje llegó un día después de que el PSdeG y el BNG de Lugo hayan reclamado explicaciones a la Xunta tras la publicación este martes de una plaza en la Jefatura del Servicio del Litoral en Lugo, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente. Ambas formaciones instaron al Ejecutivo gallego a aclarar si esta convocatoria guardaba «alguna relación con la situación política actual en el Ayuntamiento de Lugo», en referencia a esta moción de censura promovida por el PP. La Xunta la negó.

La exsocialista ha subrayado que dejó el Grupo Municipal del PSOE por «discrepancias» con la forma de entender la labor pública e hizo hincapié en la decepción que le produjo su forma de trabajar. «Lo hice desde la convicción de que debía actuar con coherencia, independencia de criterio y lealtad a los intereses de los vecinos de Lugo», explicó. Después, ha definido como «informaciones falsas» las que circulan sobre «una supuesta plaza creada a mi medida», ya que las condiciones de esta vacante «supondrían un empeoramiento o igualdad respecto a mi situación profesional actual». Reigosa defendió la moción de censura e insistió en que su «compromiso no responde a intereses económicos y personales, es una moción democrática». «Para mí lo fácil sería irme y ponerme de lado», sentenció.

María Reigosa y Elena Candia este miércoles. / Carlos Castro - Europa Press

Candia no asegura que Reigosa forme parte del Gobierno

La pregunta del millón. La próxima regidora no ha concretado el futuro de Reigosa en el nuevo Gobierno, más allá de que «todos tendrán un papel cumplindo la ley», aunque se muestra convencida de que trabajará codo con codo con la edil no adscrita para que las propuestas del PP puedan salir adelante.

El esquema es complicado, puesto que la propia ley complica su continuidad como miembro del grupo municipal al impedir el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que una tránsfuga pueda percibir guiños económicos o políticos tras una moción de censura. Candia es consciente de las restricciones, pero aseguró que «serán analizadas por el Servicio de Intervención». Su intención es que Reigosa forma parte de su proyecto, «y los únicos límites serán la ley y la entrega». En ese sentido, el organigrama del nuevo Gobierno de Lugo no se podrá saber hasta el pleno en el que se celebre la moción de censura. También ha anunciado que, cuando sea investida alcaldesa, renunciará a su puesto de vicepresidenta primera del Parlamento de Galicia.

Los plazos de la moción

Si todo avanza según lo previsto, el pleno de investidura para nombrar a la futura alcaldesa del PP será el próximo jueves, 7 de mayo. Tal y como indica la ley, al haberse registrado la moción en el Ayuntamiento hoy, debería convocarse en un plazo de diez días hábiles después, a las 12.00 horas. Sin embargo, al haber un festivo por el medio, el primero de mayo, el pleno de la moción debe posponerse hasta el día 7. Antes de esa fecha queda un pleno ordinario más, el 30 de abril, en el que tomará posesión la concejala del PSdeG que sustituye a la última fallecida Olga López Racamonde.

El PPdeG, con Alfonso Rueda y Paula Prado al frente, da luz verde a este vuelco político con el argumento de que los populares fueron «los más votados» y tienen «derecho» a gobernar.

Por su parte, el teniente de Alcalde, Rubén Arroxo, ha sido claro en calificar la situación como «golpe de Estado municipal» y en anunciar que si se evidencia que hubo una compra de votos con una plaza laboral en la Xunta para la concejala no adscrita, emprenderán acciones legales.

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Movilización ciudadana en contra

Mientras se tambaleaba la estructura municipal de Lugo, la plataforma ciudadana antitransfuguismo, organizada por los sectores progresistas de la vecindad lucense y con un total de 105 miembros, convocan para esta tarde una rueda de prensa delante de la Casa Consistorial convocó este miércoles por la tarde una rueda de prensa. Tras esta primera concentración, el colectivo ha convocado otra para este viernes a las 19.00 hpras, bajo el lema «Transfuguismo non, democracia si».