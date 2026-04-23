Los partidos reivindican el catalán como "herramienta de cohesión" en plena regularización de inmigrantes

La lengua catalana ha vuelto a protagonizar la agenda política de la jornada de Sant Jordi, que este año ha coincidido con el inicio del proceso de regularización de migrantes. El PSC, ERC, Comuns y la CUP han aprovechado la diada para reivindicar que el catalán es una "herramienta fundamental" para la integración de los miles de ciudadanos en Catalunya que se acogerán a la regularización y para la "cohesión" de la sociedad. Sin embargo, los tres socios han exhibido algunos matices y diferencias respecto al papel que consideran que debe jugar la lengua en este proceso.

Los socialistas consideran que el catalán es un "instrumento de cohesión" y ponen en valor que el Govern, tal y como explicó EL PERIÓDICO, esté trabajando en una norma autonómica para que el catalán se contemple en los criterios para renovar los papeles. Los republicanos, no obstante, temen que no se trate como una exigencia y piden al Executiu de Salvador Illa ir más allá. Su argumento es que todos los países del mundo defienden "sus respectivas lenguas" y que, por lo tanto, en Catalunya debería ser una "exigencia", es decir, un requisito. "El catalán es una herramienta de inclusión y de igualdad de oportunidades que queremos compartir con todo el mundo que vive en Catalunya", ha señalado Oriol Junqueras en declaraciones a los medios desde el stand que ERC tiene en la Rambla Catalunya de Barcelona.

El catalán es una herramienta de inclusión y de igualdad de oportunidades queremos compartir con todo el mundo que vive en Catalunya Oriol Junqueras — Presidente de ERC

Los Comuns, por su parte, han evitado posicionarse sobre si debe ser una obligación o no y han defendido que la "legislación vigente" ya los contempla como un elemento más en los informes de arraigo. Lo que sí han reclamado los Comuns son más cursos de catalán para atender a las personas que pongan en orden sus papeles, ya que para Jéssica Albiach, líder de los Comuns en el Parlament, las anunciadas hasta ahora son "claramente insuficientes", en referencia a las 50.000 plazas de refuerzo para dar clases de A1 y A2, los niveles básicos, que dio a conocer el Govern esta semana.

Albiach ha exigido a Illa que se sumen 100.000 más a las ya anunciadas, que todas sean gratuitas y que, además, se impartan con "horarios flexibles" entre semana y los fines de semana para facilitar que llegue a toda la población. La previsión es que se regularice entre 120.000 y 150.000 migrantes que residen en Catalunya, por lo que los Comuns creen que "como mínimo" hay que sumar 150.000 más a las 100.000 ya existentes.

El catalán, ¿un requisito?

Actualmente, para acogerse a la regularización, los solicitantes solo deben demostrar que estaban en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y aportar un certificado de antecedentes penales. En esta fase inicial, el catalán -ni tampoco el castellano- juega ningún papel. Sin embargo, sí puede tenerlo en la renovación posterior, que no es automática y que debe hacerse al cabo de un año. En este momento, si solicitante tiene un contrato y cumple con la cotización en la seguridad social, el permiso será renovado sin problemas. Si no, hay dos posibles vías: "acreditar estar en búsqueda activa de empleo y estar debidamente inscrito en el servicio público de empleo" o "aportar un informe de esfuerzo de integración", según establece el decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Es en estos informes, que elabora la Generalitat, donde se puede tener en cuenta el catalán. De momento, el Govern no ha detallado si para conseguir estos informes de arraigo sería suficiente con haber realizado un curso, como ocurre ahora aunque tampoco es obligatorio, o si se tendría que acreditar un cierto nivel mediante un examen.

Junts acusa a Illa de españolización

En cambio, Junts, no ha hecho referencia alguna a este proceso y ha aprovechado la jornada para cargar contra el Govern, al que ha acusado de propiciar una "españolización sin complejos" desde la Generalitat. Así se ha expresado su portavoz Josep Rius, que ha criticado duramente al president Illa por reivindicar una Catalunya sin "división ni confrontación" durante su discurso institucional. "Quieren simular una cosa que no existe. Pretenden vender una falsa normalización, cuando hay una ofensiva enorme contra el catalán y la cultura catalana", ha sostenido, tras lamentar que solo un 28% de los jóvenes tenga el catalán como lengua habitual. Además, ha puesto en duda la labor realizada hasta ahora por el conseller de Política Lingüística y ha afeado al president que hablara de "Lérida" y no de "Lleida" en una entrevista esta semana en Onda Cero.

Josep Rius, vicepresidente de Junts, en la carpa de Sant Jordi. / ACN

Finalmente, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, ha rehusado pronunciarse sobre el papel que debería tener el catalán en la regularización de inmigrantes a preguntas de los periodistas y ha centrado sus declaraciones en destacar la "recuperación" del sector editorial. Asimismo, ha reclamado al Govern "más apoyo" para este ámbito, ha expresado su preocupación por los "malos resultados" educativos en la comprensión lectora reflejados en los informes de la OCDE en Catalunya y ha defendido la necesidad de una "libertad cultural y lingüística".

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