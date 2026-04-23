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Mar Chao, presidenta del Puerto de València: "Obviamente no me planteo dimitir"

Catalá y Mar Chao se reúnen en el Consejo de Administración de la APV después de que la Fiscalía Anticorrupción haya empezado a investigarlas por presunto enchufismo en el Puerto y fundaciones municipales. La alcaldesa ha llegado tarde y ha evitado la foto con Chao. En la reunión también está Pilar Bernabé

Mar Chao asegura que se ha entregado toda la documentación que ha sido requerida a la autoridad portuaria

Mar Chao asegura que se ha entregado toda la documentación que ha sido requerida a la autoridad portuaria / Francisco Calabuig

Claudio Moreno

València
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Las agendas de la alcaldesa de València, María José Catalá, y la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, coinciden hoy por primera vez tras después de que la Fiscalía Anticorrupción haya abierto diligencias de investigación por presunto enchufismo en el Puerto de València y distintas fundaciones municipales. El encuentro tiene lugar en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, en el que también está presente la delegada del Gobierno y candidata socialista al ayuntamiento, Pilar Bernabé. 

La primera en llegar a la cita, convocada a las 9.30 horas en el Edificio del Reloj, ha sido Mar Chao, quien ha atendido brevemente a los medios para explicar que participará activamente en todo lo que le reclame el fiscal. “Sobre la investigación de Fiscalía no tenemos absolutamente nada más que decir, como en todo proceso respetamos el procedimiento y máxima colaboración. Y respeto a las decisiones judiciales como no podía ser de otro modo. Toda la documentación que ha sido requerida a la Autoridad Portuaria ha sido facilitada como no podía ser de otro modo”. Preguntada por si se ha planteado la dimisión, tal como han reclamado desde el grupo municipal de Compromís, Mar Chao ha sido tajante: “Obviamente no”. 

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Por su parte, la alcaldesa María José Catalá, también investigada como máxima responsable del Consorcio Valencia 2007 del que salieron los trabajadores presuntamente enchufados, ha retrasado más de media hora su llegada a la reunión y de momento ha evitado la foto con la presidenta del Puerto. Dentro del Consejo la esperan Chao y la delegada Pilar Bernabé. 

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