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Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional

Todas las anotaciones de Villarejo sobre Rajoy y Cospedal que el juez consideró insuficientes para acusarles en la Kitchen

Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen

Rajoy vuelve a enfrentarse en la Audiencia Nacional al M.R de los papeles de Bárcenas

Rajoy vuelve a enfrentarse en la Audiencia Nacional al M.R de los papeles de Bárcenas / José Luis Roca

Tono Calleja Flórez

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Ángeles Vázquez

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El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

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