Audiencia Nacional
ERC y Comuns lamentan que Pujol sea citado en el juicio pese a su estado de salud: "Es un escarnio"
Junts acusa a la justicia de impulsar una campaña de "venganza" y "humillación" al expresident
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Esquerra Republicana y los Comuns no son sospechosos de haber comulgado con Jordi Pujol ni durante su trayectoria política ni cuando empezaron sus problemas con la justicia. Sin embargo, este jueves los dos partidos han considerado un despropósito que, con 95 años y su actual estado de salud, se haya citado al expresident presencialmente el lunes en la Audiencia Nacional en el proceso en el que se está juzgando a todo el clan familiar. Será ese día cuando el tribunal determinará si está en condiciones de declarar.
La citación de Pujol ha sido un tema recurrente este jueves en las paradas que los partidos políticos catalanes montan en Barcelona con motivo de Sant Jordi. En declaraciones a los medios, el líder de ERC, Oriol Junqueras, ha expuesto que su formación está en contra de "cualquier forma de corrupción", pero ha añadido que la justicia se equivoca al citar a Pujol.
"Intentar hacer escarnio de una persona que tiene casi 100 años obligándola a ir en este caso a Madrid pues es una forma de corromper la justicia y de corromper la dignidad", ha dicho. Finalmente, ha concluido que su partido siempre estará al lado de "cualquier persona a la que se quiera humillar".
Los médicos han certificado que no está en condiciones óptimas para acudir a un juicio
Los Comuns han apuntado en la misma dirección. Su líder en el Parlament, Jéssica Albiach, ha querido dejar claras las "muchísimas diferencias" que su partido mantiene con el expresident de la Generalitat. "Yo creo que no es normal que un presidente tenga una cuenta en el extranjero, tampoco sus hijos, ni que haya gente con bolsas y dinero", ha dicho en referencia al dinero de la familia en Andorra.
Sin embargo, después ha añadido que la citación de Pujol es inapropiada por su edad y su estado de salud. Ha argumentado que se trata de una persona de 95 años y que, además, "los médicos han certificado que no está en condiciones óptimas para acudir a un juicio". Su posición es que, en definitiva, no debería tener que comparecer en las actuales "circunstancias".
Puigdemont e Illa
También Junts ha expresado su apoyo a Pujol. En este caso se daba casi por descontado, ya que es el partido que continuó con el legado de Convergència -la formación que fundó el expresident- cuando desapareció. El portavoz de los posconvergentes, Josep Rius, ha considerado que pesa sobre Pujol una "campaña muy injusta de la justicia española". Para ellos es un acto de "venganza" y de "humillación" el hecho de obligarle a desplazarse a Madrid para valorar su estado de salud y determinar si puede declarar en el juicio. "Que sepa el president Pujol que estamos a su lado", ha manifestado Rius.
Durante la semana varios líderes de Junts ya se habían fotografiado con el expresident de la Generalitat para arroparle, y también Carles Puigdemont, desde Bruselas, acusó al tribunal de querer "humillar" a "todo lo que representa" la figura del fundador de Convergència. Asimismo, el actual president de la Generalitat se ha manifestado en contra de que Pujol tenga que desplazarse a Madrid.
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