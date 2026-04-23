Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lista más vendidosSant Jordi 2026PrimitivaLamine YamalBegoña GómezEncuesta GESOPGuerra IránYoung adult
instagramlinkedin

Charla sobre los desafíos del siglo XXI

El Rey lanza la pregunta en un coloquio: ¿cómo nos podemos asegurar que la inteligencia artificial actúa de forma ética?

Felipe VI asiste en La Granja a un encuentro internacional sobre los retos a los que se enfrenta el planeta

En el centro de la foto, de izquierda a derecha, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Felipe VI y el exsecretario general de la OTAN Javier Solana, durante la jornada inaugural de la reunión del Comité Internacional de Aspen Institute, en el Real Sitio de San Ildefonso, este jueves.

En el centro de la foto, de izquierda a derecha, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; Felipe VI y el exsecretario general de la OTAN Javier Solana, durante la jornada inaugural de la reunión del Comité Internacional de Aspen Institute, en el Real Sitio de San Ildefonso, este jueves. / Nacho Valverde / Europa Press

Pilar Santos

Pilar Santos

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Felipe VI asistió este jueves por la tarde en La Granja (Segovia) a la charla-coloquio 'Liderar a favor del bien común en 2026' que inauguró el encuentro internacional organizado por el Aspen Institute España, en la que una serie de expertos analizaron la delicada situación que vive el planeta y los retos a los que se enfrenta. El Monarca siguió el acto en primera fila, acompañado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el exsecretario general de la OTAN Javier Solana.

El panel de ponentes de la charla-coloquio.

El panel de ponentes de la charla-coloquio. / CASA DEL REY

En el escenario, la conversación la llevaron, íntegramente en inglés, Elliot Gerson, vicepresidente ejecutivo del Insituto Aspen; Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y en la actualidad director general del Banco de Pagos Internacionales; Enrique Berruga, director ejecutivo del Aspen Institute México; y Vivian Schiller, directora ejecutiva de Aspen Digital. En el coloquio, el Rey tomó la palabra para plantear una pregunta. El jefe de Estado se interesó en saber cómo la inteligencia artificial se puede aprovechar para beneficiar a todo el mundo, asegurando que actúa de forma ética, utiliza el conocimiento de manera positiva y respeta los valores y los principios democráticos.

Noticias relacionadas

Aspen Institute España es una organización internacional dedicada a promover un liderazgo basado en valores y a fomentar el debate sobre los grandes desafíos globales, a través de programas, seminarios y conferencias. Tras la celebración de este encuentro, Madrid acogerá la conferencia internacional CityLab, organizada por Bloomberg Philanthropies y The Aspen Institute de Estados Unidos, un foro centrado en el futuro de las ciudades que reúne a líderes públicos, urbanistas e innovadores.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. El exdueño de Freixenet dedicará parte del dinero de la venta a impulsar sus propios vinos en Estados Unidos, México, Brasil e India
  2. Salut sancionará al Hospital de Sant Pau e investiga a Sant Joan de Déu por 'fallos' en la detección del bebé maltratado
  3. Catalunya abre nueve expedientes sancionadores a vecinos que se saltaron las restricciones de la peste porcina
  4. Catalunya aprueba el pago de 50 euros por noche a los docentes que se vayan de colonias a partir del próximo curso
  5. Elena Bianca Ciobanu, de 41 años y la nota más alta del MIR, elige Dermatología en el Hospital Clínic: 'Hay mujeres que rompemos moldes
  6. La estimulación cerebral profunda salva a un joven con síndrome de Tourette: 'Tenía un alto riesgo de suicidio y vivía aislado; ahora estudia y va al cine
  7. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  8. Begoña Gómez sostiene con una pericial que podía dirigir la cátedra y buscar financiación pese a ser ajena a la Complutense

El Rey lanza la pregunta en un coloquio: ¿cómo nos podemos asegurar que la inteligencia artificial actúa de forma ética?

El Rey lanza la pregunta en un coloquio: ¿cómo nos podemos asegurar que la inteligencia artificial actúa de forma ética?

Rajoy y Cospedal o el caso de dos testigos adictos al vicio de mentir

Rajoy y Cospedal o el caso de dos testigos adictos al vicio de mentir

La defensa del catalán vuelve a salir a la calle por segundo año consecutivo por Sant Jordi

La defensa del catalán vuelve a salir a la calle por segundo año consecutivo por Sant Jordi

La fiscal anticorrupción del caso Mercuri y Laura Borràs lleva la causa de Esparreguera que investiga al jefe de gabinete de Illa

La fiscal anticorrupción del caso Mercuri y Laura Borràs lleva la causa de Esparreguera que investiga al jefe de gabinete de Illa

¿Qué han aclarado (y qué no) Rajoy y Cospedal en el juicio de la Kitchen?

¿Qué han aclarado (y qué no) Rajoy y Cospedal en el juicio de la Kitchen?

Rajoy niega destruir un sobre de contabilidad B en presencia de Bárcenas: "Absolutamente falso"

Rajoy niega destruir un sobre de contabilidad B en presencia de Bárcenas: "Absolutamente falso"

Entre el padrón y la nación: PP y Vox acercan posturas sobre la "prioridad nacional" en la Comunidad Valenciana

Entre el padrón y la nación: PP y Vox acercan posturas sobre la "prioridad nacional" en la Comunidad Valenciana

Cospedal admite que se reunió con Villarejo, pero matiza: "Yo le hice preguntas, no encargos, son cosas distintas"

Cospedal admite que se reunió con Villarejo, pero matiza: "Yo le hice preguntas, no encargos, son cosas distintas"