La defensa del catalán vuelve a salir a la calle por segundo año consecutivo por Sant Jordi

La defensa del catalán ha vuelto a llenar las calles de Barcelona por segundo año consecutivo. Organizada por la Plataforma Sant Jordi per la Llengua y con el apoyo de casi 200 entidades, la manifestación ha recorrido las calles de la ciudad para reclamar medidas para revertir el freno al uso del catalán. Según la Guardia Urbana, han participado en la manifestación unas 1.400 personas. Los manifestantes han salido cerca de las 19 horas de la plaza Universitat hasta la estación de França. Como novedad de este año, la movilización no se ha limitado sólo a Barcelona, sino que se ha organizado de forma descentralizada en varias ciudades, sumando unas 15.000 personas en total, según la organización.

Los manifestantes se han detenido ante la Jefatura Superior de Policía Nacional en Catalunya y han gritado consignas contra la represión ya favor del 1 de octubre. El acto final, presentado la periodista Laura Aznar y la 'drag-queen' Jèssica Pulla, ha contado con la participación de diversas personalidades del ámbito político, social y cultural. Entre ellas, el poeta Carles Rebassa, el 'influencer' Daniel Herrera, el cantautor y presidente de la ANC, Lluís Llach, y la portavoz del Sindicat de Llogateres, Isidora Sáez.

Se han hecho concentraciones simultáneas en Girona, Reus, Tortosa, Manresa e Igualada.

La manifestación ha sido apoyada por unas 200 entidades sociales, culturales y políticas de todo el país. Entre las más destacadas se encuentran el ANC, Òmnium Cultural y Plataforma per la Lengua, así como formaciones políticas como ERC, Junts, la CUP y Barcelona en Comú.

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También se han adherido organizaciones como Unió de Pagesos, el Consell Nacional de la Juventut de Catalunya y el SEPC, además de colectivos culturales, educativos y plataformas locales. En el ámbito sindical, han participado la Intersindical, USTEC, la CGT y la Coordinadora Obrera Sindical.