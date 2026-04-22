Catalunya vivirá un Sant Jordi con más nubes y lluvias en el Pirineo

Catalunya vivirá este jueves, Diada de Sant Jordi, una jornada con más nubes que en días anteriores y con lluvias en el Pirineo y el Prepirineo, según ha informado el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

Aunque durante buena parte del día predominará el ambiente soleado, la presencia de nubes delgadas dejará el cielo "un poco amortiguado", en palabras del organismo. Además, no se descartan precipitaciones débiles en otros puntos de la mitad oeste del territorio.

En los extremos de Catalunya, el cielo estará más cubierto, con posibilidad de lluvias hacia las Terres de l’Ebre. A medida que avance la jornada, especialmente por la tarde, la nubosidad irá en aumento en gran parte del territorio.

Tormentas en zonas de montaña

De cara a la segunda mitad del día, se esperan lluvias en el Pirineo y el Prepirineo, en general de forma local. No obstante, el Meteocat advierte de que en el Pirineo estas precipitaciones podrían ir acompañadas de tormenta e incluso granizo.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ligero descenso, más acusado en el interior. Aun así, en la zona de Ponent se alcanzarán valores de entre 26 y 27 grados.

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Por capitales, Barcelona registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 20; Girona, entre 7 y 23; Tarragona, entre 13 y 21; y Lleida, entre 12 y 26 grados.