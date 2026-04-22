Illa pide a la Audiencia Nacional "cordura" para que no obligue a Jordi Pujol a declarar en el juicio: "Me dijo que está flojo"

El president Salvador Illa ha salido en defensa del expresident Jordi Pujol para que la Audiencia Nacional tenga en cuenta su estado de salud y no le obligue a declarar en el juicio el lunes que viene en la causa sobre el patrimonio de su familia. En el acto de clausura del Dia de les Esquadres, el jefe de la Generalitat ha revelado que la semana pasada mantuvo con él una conversación telefónica en la que pudo constatar su debilidad física, por lo que ha reclamado al tribunal "cordura" porque es en esta cualidad en la que, a su juicio, se encuentra "la base adecuada de la justicia".

No podía ir ni a El Vendrell, que está más cerca que Madrid Salvador Illa — President de la Generalitat

Illa ha detallado que recibió la llamada personal de Pujol el lunes pasado mientras se desplazaba a El Vendrell para asistir al acto de conmemoración de los 150 años del nacimiento de Pau Casals. "Me dijo que nada le haría más ilusión que asistir, pero que no podía venir porque estaba flojo y no se sentía con fuerza, por lo que me pidió que lo excusara. No podía ir ni a El Vendrell, que está más cerca que Madrid", ha espetado. El expresident tiene problemas de movilidad, además de un deterioro cognitivo moderado que, según los médicos, puede perjudicar su defensa en el juicio.

Buena relación entre presidents

No es la primera vez que el presidente socialista se pronuncia sobre la situación judicial de Pujol, que tiene en estos momentos 95 años. En otoño del año pasado, justo cuando arrancó el juicio, ya sostuvo que la justicia dispone de mecanismos para no obligar al expresident a acudir presencialmente a declarar y se mostró favorable a que se le permitiera hacer de forma telemática. De hecho, lo recibió en el Palau de Pedralbes en pleno juicio el pasado mes de diciembre.

No era la primera vez, ya que justo al inicio de su mandato Illa se reunió con él en el Palau de la Generalitat, un gesto que supuso una restitución política de la figura de Pujol, de quien también reivindica su legado y con quien mantiene desde entonces una buena relación personal. Sin ir más lejos, este mismo miércoles lo ha vuelto a hacer recordando que el despliegue de los Mossos se hizo bajo la presidencia de Pujol en 1994.

Citado el lunes que viene

El president ha hecho esta defensa de Pujol después de que el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al expresidente lo haya citado a declarar el próximo lunes, día 27, a las 9.30 horas de la mañana de forma presencial. En concreto, ha solicitado que comparezca media hora antes del inicio de la sesión para que pueda ser examinado por los médicos forenses y, en función de su dictamen, se pueda determinar si está o no en condiciones de prestar declaración para defenderse de la acusación que pesa sobre él por asociación ilícita y blanqueo de capitales, delitos por los que la fiscalía pide para él nueve años de cárcel.

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El médico personal de Jordi Pujol, Jaume Padrós, sostuvo este martes que el exjefe del Govern no está en condiciones de defenderse. A través de un mensaje en la red social X ha asegurado que espera que la citación del próximo lunes sea "para dictaminar la improcedencia de que declare". "Ya podrían haberlo hecho hace cinco meses. El expresidente Pujol no está en condiciones de defenderse", ha espetado, además de añadir que no puede "imaginar" que los jueces dictaminen lo contrario "después de tres informes clínicos y tres forenses, todos coincidentes", en que concluyen Pujol no tiene la salud necesaria para declarar.