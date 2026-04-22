Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
BarcelonaSíndrome de TouretteGuerra IránBaja laboralCatalánPedro SánchezArbeloaMéxicoMbappéBebé maltratadoPateraSevilla
instagramlinkedin

Elecciones andaluzas

RTVE celebrará un debate 'a cinco' en Andalucía el lunes 4 de mayo y no habrá 'cara a cara' entre Moreno y Montero

Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía mostraron su oposición a un debate inicial entre solo dos candidatos, forzando la organización del encuentro a cinco

Candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía

Candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía / El Correo

Redacción

Sevilla
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

RTVE reunirá el próximo lunes 4 de mayo a los cinco aspirantes con representación parlamentaria a la Presidencia de la Junta de Andalucía en un debate clave que marcará la recta final de la campaña electoral: PP-A (Juanma Moreno), PSOE-A (María Jesús Montero), Vox (Manuel Gavira), Por Andalucía (Antonio Maíllo) y Adelante Andalucía (José Ignacio García), según han confirmado a Europa Press fuentes de la negociación.

La propuesta inicial de RTVE incluía precisamente el lunes 4 de mayo un 'cara a cara' entre Moreno y Montero como candidatos de las dos principales fuerzas políticas que concurren a las elecciones del próximo 17 de mayo y celebrar el debate 'a cinco' tres días después, el jueves 7 de mayo.

Rechazo al cara a cara inicial

Según han trasladado a Europa Press fuentes 'populares', Moreno estaba dispuesto a aceptar celebrar un debate 'cara a cara' con Montero en RTVE si no existía rechazo del resto de partidos con representación parlamentaria, pero tanto Vox como Por Andalucía y Adelante Andalucía manifestaron públicamente su oposición tras conocerse la propuesta de RTVE y llegaron a anunciar que plantearían recurso ante la Junta Electoral.

La propuesta de RTVE planteaba que el debate a cinco se emitiría en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Andalucía, y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play. La corporación se comprometía a ofrecer de manera gratuita la señal a todos los medios e instituciones que lo soliciten.

Presión política en campaña

Precisamente este pasado martes la secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, retaba a Moreno a mantener un debate 'cara a cara' durante la campaña electoral del 17M.

Noticias relacionadas

"La información la ciudadanía la tiene cuando se confrontan los modelos y esto no se hace en el Senado, sino en los debates. Tenga valentía, señor Moreno Bonilla, y comprométase a lo mismo. La ciudadanía merece saber qué piensa hacer con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestro modelo público. ¡Diga día y hora!", publicó la líder socialista en sus redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
  2. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  3. Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro
  4. Barcelona busca el fin de los grandes atascos en hora punta: reformulará sus cinco accesos con clones digitales
  5. Catalunya busca 30.000 jóvenes para suplir la jubilación de funcionarios 'boomers': 'En una empresa ganaría más, pero por conciliación y motivación me renta más la Administración
  6. El hospital Vall d'Hebron identifica una 'señal clara de correlación' entre la exposición a un pesticida y el cáncer de colon en jóvenes
  7. Muere la actriz Nadia Farès después de una semana en coma tras sufrir un accidente en una piscina
  8. El Gobierno diseña un plan de choque en Catalunya para desencallar los expedientes de 46.500 migrantes por vía ordinaria antes de verano

PP y Vox chocan en el Congreso por la "prioridad nacional" firmada en Extremadura

PP y Vox chocan en el Congreso por la "prioridad nacional" firmada en Extremadura

Felipe VI convierte el Cervantes a Celorio en un tributo a la literatura como “escuela de libertad” ante la incertidumbre global

Felipe VI convierte el Cervantes a Celorio en un tributo a la literatura como “escuela de libertad” ante la incertidumbre global

Aprobada la cuarta reforma de la Constitución: Formentera tendrá senador propio

Aprobada la cuarta reforma de la Constitución: Formentera tendrá senador propio

El exgerente del PSOE reconoce en el Supremo que Ábalos se autorizaba a sí mismo sus gastos y los de su equipo en el partido

El exgerente del PSOE reconoce en el Supremo que Ábalos se autorizaba a sí mismo sus gastos y los de su equipo en el partido

El PSOE considera una "aberración política" el acuerdo de PP y Vox en torno a la "prioridad nacional"

El PSOE considera una "aberración política" el acuerdo de PP y Vox en torno a la "prioridad nacional"

María Guardiola ya es presidenta con el respaldo de Vox: "Gobernaré para los que se alegran y los que me critican"

María Guardiola ya es presidenta con el respaldo de Vox: "Gobernaré para los que se alegran y los que me critican"

El PP eleva al TC un nuevo choque contra el Gobierno por eliminar sin debate una enmienda del PP contra la regularización de migrantes

El PP eleva al TC un nuevo choque contra el Gobierno por eliminar sin debate una enmienda del PP contra la regularización de migrantes

Illa pide a la Audiencia Nacional "cordura" para que no obligue a Jordi Pujol a declarar en el juicio: "Me dijo que está flojo"

Illa pide a la Audiencia Nacional "cordura" para que no obligue a Jordi Pujol a declarar en el juicio: "Me dijo que está flojo"