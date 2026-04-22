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La investidura de Azcón

PP y Vox alcanzan un acuerdo para formar el nuevo Gobierno de Aragón: los de Abascal se quedan con tres consejerías y el senador autonómico

El presidente en funciones y el líder de Vox, Alejandro Nolasco, explican el acuerdo tan solo unas horas después de la investidura de María Guardiola en Extremadura

Alejandro Nolasco y Jorge Azcón, en una reunión en el Pignatelli en el mes de diciembre.

Alejandro Nolasco y Jorge Azcón, en una reunión en el Pignatelli en el mes de diciembre. / Josema Molina

Laura Carnicero

Zaragoza
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Primero Extremadura, luego Aragón. Dicho y hecho. Apenas unas horas después de que María Guardiola fuese investida como presidenta extremeña, con el apoyo de Vox, Jorge Azcón va a anunciar a las 17.30 horas que ya hay pacto con los de Santiago Abascal para su investidura, que será la próxima semana. El documento virará en torno a los mismos hitos que en Extremadura, con las políticas antiinmigración y la vivienda como dos de los principales ejes.

Tal y como han comunicado casi de manera simultánea desde ambos partidos, Jorge Azcón y Alejandro Nolasco, portavoz de Vox y, previsiblemente, futuro vicepresidente del nuevo Gobierno, explicarán las condiciones del pacto en el hall del salón de plenos de las Cortes de Aragón, un terreno neutral que ya fue el escenario elegido para la firma del pacto PP-Vox en 2023, en esa ocasión, entre el propio Nolasco y la secretaria general del PP, Ana Alós.

La letra gruesa del acuerdo incluirá tres consejerías para la extrema derecha, una de ellas con rango de vicepresidencia, que previsiblemente ocupará, como en 2023, Alejandro Nolasco. Por tanto, los de Abascal tendrán una cartera más que en Extremadura y también una más que las que ostentaban en su anterior paso por el Pignatelli. Además, se quedarán con la figura del senador autonómico y tendrán un puesto en la Mesa de las Cortes, que seguirá presidiendo la popular María Navarro, con un miembro de Vox como uno de sus vicepresidentes.

Con este pacto, que llega tan solo horas antes de que Aragón celebre su día grande por San Jorge, se acaba así una situación de bloqueo político que ha llevado a la comunidad a prorrogar sus presupuestos desde 2024 y a sus primeras elecciones anticipadas, que se celebraron el pasado 8 de febrero. Ahora, Vox regresará al Gobierno de Aragón casi dos años después de su primera coalición con los conservadores en el Pignatelli, en la que duraron tan solo once meses, y que supuso dejar al PP en minoría, lo que le impidió a posteriori a Azcón impulsar grandes leyes y presupuestos.

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El secretismo ha sido total hasta la confirmación de la convocatoria del anuncio, aunque el presidente de Aragón en funciones, Jorge Azcón, dejó claro ayer que el acuerdo era "cuestión de horas", y esta mañana ha sido el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha asegurado que faltaban "horas" para el pacto, sin descartar que este pudiera llegar hoy mismo, siempre después de la investidura de María Guardiola.

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