Pacto PP-Vox en Extremadura: a la tercera va la vencida

María Guardiola afrontó este martes su tercera investidura con la seguridad de quien acude a una batalla que ya sabe ganada. Esta vez, sin embargo, no ha podido recibir en la puerta de la Asamblea los aplausos y vítores de los diputados, alcaldes, dirigentes y simpatizantes del PP que habían acudido para arroparla antes de subir a la tribuna. La presencia en el exterior de medio centenar de manifestantes de la Coordinadora Extremeña de ONG de Desarrollo (Congdex), concentrados contra el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, obligó a la candidata popular a acceder al hemiciclo por una vía interior.

‘Derechos humanos, no se negocian’ o ‘Guardiola, te has vendido a Vox’ fueron algunas de las proclamas coreadas por los activistas, que denunciaban lo que consideran un «desmantelamiento» del sistema de cooperación extremeño a raíz de lo recogido en el pacto de gobernabilidad. Antes de entrar en el Parlamento, un grupo de diputados socialistas, entre ellos Piedad Álvarez, Soraya Vega, José María Vergeles, Blanca Martín e Isabel Gil Rosiña, se acercó hasta el vallado amarillo en el que se encontraban para trasladarles el apoyo a su causa.

Quienes sí fueron recibidos con abucheos y silbidos a su llegada fueron los 11 diputados de Vox. Los parlamentarios del partido de Santiago Abascal evitaron entrar al choque con los concentrados y siguieron adelante entre los gritos de protesta. «El pacto está firmado y Extremadura será el inicio de un gran cambio para toda España», afirmó el portavoz de Vox, Óscar Fernández, ante los numerosos medios de comunicación, varios de ellos nacionales, desplazados hasta la Cámara. Con las elecciones andaluzas a la vuelta de la esquina y otras negociaciones aún abiertas entre PP y Vox en distintas comunidades, Extremadura volvió a colocarse así en el centro del foco político nacional.

En el hemiciclo

Ya dentro del salón de plenos, a las 17.34 horas, el presidente de la Asamblea, Manuel Naharro, dio comienzo a la sesión. Vestida con camisa blanca y falda negra, Guardiola no innovó en el vestuario, al decantarse de nuevo por los colores con los que parece sentirme más cómoda en estas citas. En la tribuna de invitados siguieron la jornada, entre otros, los alcaldes Ignacio Gragera, de Badajoz, y Fernando Pizarro, de Plasencia; la eurodiputada Elena Nevado; y el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, junto a otros representantes de la vida social y económica de la región.

La líder del PP regional afrontaba así el segundo pleno de investidura en apenas mes y medio, después de que el celebrado a comienzos de marzo fracasara por la negativa de Vox a respaldarla. El panorama es ahora bien distinto. El acuerdo cerrado el pasado jueves con la formación de Santiago Abascal le garantiza los apoyos necesarios para revalidar la Presidencia de la Junta. Ese giro resume también la relación de ida y vuelta que han mantenido ambas formaciones en Extremadura: un primer intento de entendimiento fallido, una investidura frustrada después y una tercera oportunidad en la que vuelven a elegirse, esta vez con un pacto formal bajo el brazo.

Noticias relacionadas

La incomodidad de la llegada quedó pronto atrás, pues contrastó con la imagen empoderada que Guardiola proyectó poco después desde la tribuna. La candidata habló con la confianza de quien sabe que el desenlace juega ahora a su favor y encontró al término de su intervención el calor que no había podido recibir a su llegada. Dirigentes y cargos del PP, que siguieron el discurso desde la Sala de la Autonomía, la arroparon a su salida del hemiciclo. Ella, dijo estar "tranquila" y ya, sí que sí, roza la investidura.