Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pedro SánchezMéxicoBarcelonaCatalánMbappéArbeloaGuerra IránBebé maltratadoMadonna
instagramlinkedin

En Directo

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Bárcenas, Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional

Especial multimedia | Los fogones de la Kitchen

Luis Bárcenas. Juicio del caso kitchen en la Audiencia Nacional.

Luis Bárcenas. Juicio del caso kitchen en la Audiencia Nacional. / José Luis Roca

Tono Calleja Flórez

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El juicio de la Audiencia Nacional (AN) sobre la 'Operación Kitchen' afronta las testificales más esperadas del proceso en su tercera semana, entre las que destacan las declaraciones de expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el extesorero del PP Luis Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, o la ex secretaria general de los 'populares y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición
  2. Nuria Roure, psicóloga experta en sueño: 'Dormir menos de seis horas de forma crónica reduce hasta un 30% tu capacidad cognitiva
  3. Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares
  4. El Gobierno plantea pagar la pensión de viudedad a las parejas de hecho no registradas si tienen hijos en común
  5. Sanidad amplía la 'prueba del talón', el cribado de cáncer de colon y el acceso a la fecundación 'in vitro' en fallo ovárico prematuro
  6. Un método innovador halla marcadores genéticos en la depresión, la esquizofrenia y el TDAH
  7. Barcelona busca el fin de los grandes atascos en hora punta: reformulará sus cinco accesos con clones digitales
  8. Encuesta CIS: El PSOE se dispara a máximos de la legislatura, el PP se estanca y Vox pierde fuelle

DIRECTO | Sesión de control al Gobierno en el Congreso

DIRECTO | Sesión de control al Gobierno en el Congreso

Sánchez se mide a Feijóo en el Congreso tras el pacto en Extremadura y el procesamiento de Begoña Gómez

Isabel Pérez Moñino, portavoz de la Agenda España de Vox: "La prioridad nacional es que Bea y Fran puedan acceder a una vivienda pública por delante de Mohamed"

Isabel Pérez Moñino, portavoz de la Agenda España de Vox: "La prioridad nacional es que Bea y Fran puedan acceder a una vivienda pública por delante de Mohamed"

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Bárcenas, Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional

Juicio de Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP | Bárcenas, Rajoy y Cospedal, a escena: última hora desde la Audiencia Nacional

El Gobierno redobla el choque con Ayuso: vetará la entrega de 668 millones a Madrid si no aplica su plan de vivienda

El Gobierno redobla el choque con Ayuso: vetará la entrega de 668 millones a Madrid si no aplica su plan de vivienda

Sumar señala a Yolanda Díaz por dinamitar la negociación con Junts que condena el decreto de vivienda: “Les ha dado la excusa”

Sumar señala a Yolanda Díaz por dinamitar la negociación con Junts que condena el decreto de vivienda: “Les ha dado la excusa”

Los pagos en metálico del PSOE vuelven al juicio del Supremo con el testimonio del exgerente y la trabajadora que entregaba los sobres

Los pagos en metálico del PSOE vuelven al juicio del Supremo con el testimonio del exgerente y la trabajadora que entregaba los sobres

El informe del Congreso sobre la regularización de migrantes forzado por PP y Vox llegará con el proceso finalizado

El informe del Congreso sobre la regularización de migrantes forzado por PP y Vox llegará con el proceso finalizado